Трамп: Подписание соглашения с Ираном планируется завтра

Трамп: Подписание соглашения с Ираном планируется завтра1
- 13.06.2026, 21:07
Сразу после этого Ормузский пролив будет открыт.
Президент США Дональд Трамп заявил, что завтра, 14 июня, США и Иран подпишут соглашение о прекращении войны, и сразу после этого Ормузский пролив будет открыт для всех.
Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
Он подчеркнул, что его соглашение с Ираном будет «противоположностью» соглашения, заключенного Бараком Обамой, и является «стеной к отсутствию ядерного оружия».
«На самом деле, они (власти Ирана — ред.) больше не хотят иметь ядерное оружие и не будут его иметь ни путем закупки, ни путем разработки, ни в какой-либо другой форме приобретения. Соглашение планируется подписать завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», — заявил президент США.
Трамп также отметил, что отношения его администрации с Ираном сильно отличаются от отношений с Ираном предыдущих администраций и намного лучше.
«В отличие от сотен миллиардов долларов, которые Обама выплатил им (Ирану — ред.), включая 1,7 миллиарда долларов наличными, никакие деньги не будут передаваться из рук в руки. В подходящее время, когда все успокоится, мы заберем ядерную пыль, похороненную глубоко под мощными затонувшими гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим его, будь то в Иране или в Соединенных Штатах», — говорится также в сообщении.
Трамп выразил надежду, что сотрудничество с Ираном будет быстрым и легким, и добавил, что в противном случае «у нас есть лучшая альтернатива, которая, надеемся, больше никогда не будет использована».