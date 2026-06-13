Трамп: Подписание соглашения с Ираном планируется завтра 1 13.06.2026, 21:07

Дональд Трамп

Сразу после этого Ормузский пролив будет открыт.

Президент США Дональд Трамп заявил, что завтра, 14 июня, США и Иран подпишут соглашение о прекращении войны, и сразу после этого Ормузский пролив будет открыт для всех.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что его соглашение с Ираном будет «противоположностью» соглашения, заключенного Бараком Обамой, и является «стеной к отсутствию ядерного оружия».

«На самом деле, они (власти Ирана — ред.) больше не хотят иметь ядерное оружие и не будут его иметь ни путем закупки, ни путем разработки, ни в какой-либо другой форме приобретения. Соглашение планируется подписать завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», — заявил президент США.

Трамп также отметил, что отношения его администрации с Ираном сильно отличаются от отношений с Ираном предыдущих администраций и намного лучше.

«В отличие от сотен миллиардов долларов, которые Обама выплатил им (Ирану — ред.), включая 1,7 миллиарда долларов наличными, никакие деньги не будут передаваться из рук в руки. В подходящее время, когда все успокоится, мы заберем ядерную пыль, похороненную глубоко под мощными затонувшими гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим его, будь то в Иране или в Соединенных Штатах», — говорится также в сообщении.

Трамп выразил надежду, что сотрудничество с Ираном будет быстрым и легким, и добавил, что в противном случае «у нас есть лучшая альтернатива, которая, надеемся, больше никогда не будет использована».

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