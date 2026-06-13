CNN: США подготовили наземную операцию в Иране, но Трамп все отменил 6 13.06.2026, 10:44

Вашингтон делает ставку на дипломатическое урегулирование.

Администрация президента США Дональда Трампа была близка к одобрению рискованной наземной операции в Иране с целью захвата запасов высокообогащенного урана, однако глава Белого дома в итоге приостановил эти планы из-за опасений масштабной эскалации конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным собеседников телеканала, в конце мая председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дейн Кейн срочно вернулся из Брюсселя в штаб-квартиру Центрального командования США во Флориде для получения секретных брифингов по поводу потенциальной операции в Иране.

План США предусматривал привлечение американских сил для физического захвата запасов высокообогащенного урана, который Иран накопил на своих ядерных объектах. По оценкам американской разведки, эти материалы могут быть использованы для создания ядерного оружия.

После доклада военных Трамп решил не давать окончательного разрешения на проведение операции. По словам источников, президент США был обеспокоен возможными значительными потерями среди американских военных и риском втягивания страны в длительный конфликт на Ближнем Востоке.

Риски для мировой экономики

Американская разведка также предупредила о возможном ответе Тегерана. В частности, Иран может использовать союзных йеменских хуситов для блокирования пролива Баб-эль-Мандеб – одного из ключевых маршрутов мировой морской торговли.

Такой сценарий способен нанести серьезный удар по глобальной экономике и вызвать новый скачок цен на энергоносители.

Иранский уран остается главной проблемой

По данным CNN, Иран имеет около 440 килограммов высокообогащенного урана, который хранится на нескольких ядерных объектах, расположенных в защищенных подземных комплексах.

Эксперты сомневаются, что даже масштабная военная операция позволила бы быстро найти и безопасно изъять все запасы материала. Для этого США могли бы понадобиться сотни бойцов спецназначения и значительное наземное присутствие.

Переговоры продолжаются

Несмотря на военные сценарии, Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры по иранской ядерной программе. Трамп недавно заявил, что стороны приблизились к потенциальному соглашению, однако позиции США и Ирана по ключевым условиям договоренностей остаются существенно разными.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что, хотя изменения в соглашении еще возможны, предварительные результаты якобы свидетельствуют о том, что его страна вышла из конфликта «сильнее».

По словам источников CNN, вариант силового захвата иранского урана не был окончательно исключен из повестки дня, хотя на данный момент Вашингтон делает ставку на дипломатическое урегулирование.

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