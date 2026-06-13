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В Шумилинском районе медвежонок хотел пробраться в школу

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  • 13.06.2026, 21:55
  • 1,508
В Шумилинском районе медвежонок хотел пробраться в школу
иллюстративное фото

Видеофакт.

В агрогородке Микитиха Шумилинского района местные жители заметили медвежонка. На видео, которое появилось в тиктоке, видно, как он пытается пролезть через сетчатое ограждение возле местной школы, но сделать это ему не удалось.

Это уже как минимум третий случай за последнюю неделю, когда медведи появляются вблизи населенных пунктов в Витебской области.

@live_shumilino #животные #деревня #беларусь #природа #красота ♬ оригинальный звук - Евгения

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