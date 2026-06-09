Под Москвой взорван российский генерал-лейтенант 2 9.06.2026, 16:05

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фото: gilsocmin.ru

Официально его имя пока не раскрывается.

Взрыв автомобиля в Балашихе может оказаться уже четвертым успешным покушением на российского генерал-лейтенанта в тылу РФ с начала войны. Несколько российских Telegram-каналов сообщили, что погибший водитель BMW X3 имел звание генерал-лейтенанта. Официально его имя пока не раскрывается, пишет «Диалог».

Взрыв произошел утром во вторник в районе Балашихи, где живут российские военные. Это всего примерно в 350 метрах от места, где в апреле подорвали автомобиль замглавы Генштаба Ярослава Москалика. По данным российских СМИ, самодельное взрывное устройство мощностью до 500 граммов в тротиловом эквиваленте было закреплено под днищем автомобиля или могло находиться в припаркованной рядом машине.

Основатель CIT Руслан Левиев по видео предположил, что исполнитель мог дождаться, когда машина жертвы поравняется с заминированным авто, и дистанционно привести устройство в действие. Если звание погибшего подтвердится, это станет новым ударом по российским спецслужбам. После предыдущих покушений ФСБ заявляла об усилении охраны высокопоставленных военных, но очередной взрыв произошел фактически в том же районе.

Ранее в российском тылу уже были убиты генерал-лейтенанты Игорь Кириллов, Ярослав Москалик и Фанил Сарваров. Кроме того, в Москве было совершено покушение на замглавы ГРУ Владимира Алексеева, но он выжил.

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