Взрыв авто в Подмосковье: кого могли ликвидировать? 1 9.06.2026, 10:54

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фото: dialog.ua

Советник министра обороны Украины сделал первые выводы.

В подмосковной Балашихе во вторник, 9 июня, произошел взрыв автомобиля во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов. Об этом сообщает советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Эту информацию подтверждают мониторинговые каналы, ссылаясь на местных жителей.

По их словам, инцидент случился около 5:30 утра, когда водитель сел в машину и начал движение. В этот момент произошел взрыв. Предварительно, мужчина погиб. Это доказывают кадры с места событий, где возле сгоревшего автомобиля видно тело. Также сообщается о повреждении рядом проезжавшего автомобиля.

Украинские осинтеры установили, что взорвался автомобиль BMW x3, который, с большой вероятностью, принадлежит кому-то из руководства структур ВС РФ. Также известно, что инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов, где живут преимущественно военные. Продажа квартир в этом районе не происходит. При этом личность погибшего мужчины на текущий момент установить не удалось.

фото: dialog.ua

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