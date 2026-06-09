Взрыв авто в Подмосковье: кого могли ликвидировать?1
- 9.06.2026, 10:54
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Советник министра обороны Украины сделал первые выводы.
В подмосковной Балашихе во вторник, 9 июня, произошел взрыв автомобиля во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов. Об этом сообщает советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Эту информацию подтверждают мониторинговые каналы, ссылаясь на местных жителей.
По их словам, инцидент случился около 5:30 утра, когда водитель сел в машину и начал движение. В этот момент произошел взрыв. Предварительно, мужчина погиб. Это доказывают кадры с места событий, где возле сгоревшего автомобиля видно тело. Также сообщается о повреждении рядом проезжавшего автомобиля.
Украинские осинтеры установили, что взорвался автомобиль BMW x3, который, с большой вероятностью, принадлежит кому-то из руководства структур ВС РФ. Также известно, что инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов, где живут преимущественно военные. Продажа квартир в этом районе не происходит. При этом личность погибшего мужчины на текущий момент установить не удалось.