закрыть
9 июня 2026, вторник, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В микрорайоне для военнослужащих под Москвой взорвался автомобиль

5
  • 9.06.2026, 10:15
  • 2,776
В микрорайоне для военнослужащих под Москвой взорвался автомобиль

Есть погибший.

В подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов рано утром 9 июня взорвался автомобиль, сообщили местный телеграм-канал «Балашиха рулит» и Shot. Мощный взрыв прогремел в момент, когда водитель сел в BMW X3 и стал отъезжать с парковки, следует из видео, которое опубликовал украинский мониторинговый канал Exilenova+. Водителя успели вытащить живым из горящего автомобиля, но спасти его не удалось. Кто именно был за рулем, неизвестно.

Следственный комитет подтвердил взрыв машины в Балашихе. «Водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Микрорайона Авиаторов в Балашихе также называют «Тридцатым». Он состоит из 24 панельных домов, возведенных преимущественно для военнослужащих и их семей. Автомобиль взорвался на улице Колдунова, рядом с домом № 10. Он относится к первому этапу развития микрорайона, когда квартиры в многоэтажках распределялись только через структуры Минобороны РФ.

Напомним, апреле 2025 года в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления генштаба Ярослав Москалик.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников