В микрорайоне для военнослужащих под Москвой взорвался автомобиль 5 9.06.2026, 10:15

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Есть погибший.

В подмосковной Балашихе в микрорайоне Авиаторов рано утром 9 июня взорвался автомобиль, сообщили местный телеграм-канал «Балашиха рулит» и Shot. Мощный взрыв прогремел в момент, когда водитель сел в BMW X3 и стал отъезжать с парковки, следует из видео, которое опубликовал украинский мониторинговый канал Exilenova+. Водителя успели вытащить живым из горящего автомобиля, но спасти его не удалось. Кто именно был за рулем, неизвестно.

Следственный комитет подтвердил взрыв машины в Балашихе. «Водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Микрорайона Авиаторов в Балашихе также называют «Тридцатым». Он состоит из 24 панельных домов, возведенных преимущественно для военнослужащих и их семей. Автомобиль взорвался на улице Колдунова, рядом с домом № 10. Он относится к первому этапу развития микрорайона, когда квартиры в многоэтажках распределялись только через структуры Минобороны РФ.

Напомним, апреле 2025 года в Балашихе был убит замначальника главного оперативного управления генштаба Ярослав Москалик.

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