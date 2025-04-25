В Подмосковье взорвали генерал-майора Москалика

В Подмосковье взорвали генерал-майора Москалика16
- 25.04.2025, 12:26
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Российский военный погиб.
В подмосковном городе Балашиха утром в пятницу взорвался автомобиль. Об этом сообщает Baza и ряд других телеграм-каналов. Известно, что погиб как минимум один человек.
Погибший при взрыве машины в Балашихе, как утверждает Telegram канал Baza, — 59-летний Ярослав Москалик, генерал Минобороны РФ.
Взрыв произошел около 10:40, когда военный приходил мимо припаркованного у дома «Фольксваген Гольфа». Взрывом генерала отбросило на несколько метров. Судя по фотографиям с места, СВУ было начинено поражающими элементами.
Взрыв был настолько мощным, что погибшего отбросило к подъезду. По предварительным данным, в машине сработало взрывное устройство. Во взорванной машине была установлена бомба, сообщает Baza.