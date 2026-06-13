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«История предоставит шанс белорусам»

  • 13.06.2026, 19:27
«История предоставит шанс белорусам»

Катализатором может стать любое значимое событие.

Армения воспользовалась слабостью России, которая завязла в войне против Украины. Может ли такой шанс в ближайшем будущем появиться у Беларуси? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-политзаключенным, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Войничем:

— Я надеюсь, что история предоставит в ближайшем будущем такой шанс белорусам. Катализатором может стать любое более-менее значимое событие: начиная от смерти Лукашенко или смерти Путина и заканчивая шизофренией диктатора, которая заставит его, грубо говоря, нажать на красную кнопку. Либо шизофренией диктатора Лукашенко, либо путинской шизофренией.

Мы сейчас прекрасно видим, как Беларусь провоцирует Европу, в частности Литву, Латвию и Польшу, своими мелкими, пакостными, агрессивными выпадами. Это мигранты, которые прутся через границу, метеозонды и так далее. Это, кстати, и беспилотники, которые залетают на территорию Евросоюза со стороны Беларуси.

Лукашенко может доиграться. Это может стать не просто триггером, а катализатором того, что Украина, как и обещала, не просто симметрично, а в десять раз сильнее ответит не Беларуси, а именно Лукашенко. И это, в свою очередь, уже может стать катализатором к смене власти и к нормальному перспективному курсу нашей страны.

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