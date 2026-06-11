«Лукашенко может доиграться» 3 11.06.2026, 14:12

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Фото: AFP

Победа Пашиняна стала тревожным сигналом для диктатора.

Уверенная победа партии Никола Пашиняна на парламентских выборах стала очередным геополитическим поражением Кремля. Результат выборов подтверждает курс Армении на интеграцию в ЕС и выход из российской орбиты.

Что победа Пашиняна значит для белорусов? Какой сигнал она нам посылает?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-политзаключенным, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Войничем:

— Следует начать с того, что Россия, в принципе, осточертела уже всем. И в этом контексте у России вообще, как и у русского народа, благодаря Кремлю, союзников на самом деле не осталось.

Если мы говорим сейчас об Армении, то очень большое количество армян поддерживало Россию. Но, посмотрев на тот беспредел, который Россия творила в Грузии и сейчас творит в Украине, а также в других странах мира, армяне все поняли и развернулись. Им очень повезло, что у них нашелся действительно достойный лидер, думающий об армянском народе.

Для белорусов эта победа значит, что страна может изменить свой курс. Мы видим, что белорусы уже не просто скептически, а достаточно агрессивно, даже с каким-то пренебрежением и брезгливостью относятся к Кремлю. При этом белорусы не любят Лукашенко. Ни в Беларуси, ни за рубежом белорусы Лукашенко не любят и не любили. Лукашенко любит только сам Лукашенко.

Это значит, что сейчас в любой момент, если найдется настоящий лидер, а такие есть, я сейчас говорю не об этих официальных, в кавычках, демократических силах, которые просто пилят гранты и обворовывают простых белорусов за рубежом, а о тех лидерах, которые действительно могут повести за собой людей, Беларусь поменяет курс. Для этого нужен ряд обстоятельств и фактов, которые этому поспособствуют.

Сама победа Пашиняна для белорусов означает хороший пример того, как страна может измениться в один момент. Конечно, к этому моменту нужно идти.

— Фактически единственным союзником Путина в Европе остается диктатор Лукашенко. Что победа Пашиняна и курс Армении на ЕС значат для Лукашенко?

— Во-первых, я бы не говорил, что Лукашенко союзник Путина. Лукашенко скорее наложница Путина, я бы это так назвал, которая вынуждена что-то делать ради своего личного выживания в тандеме с Путиным. То же самое касается и всего мира на самом деле. Нельзя сказать сегодня, что какой-нибудь Эмомали Рахмон является союзником Путина или лидер какой-то другой азиатской страны. Сейчас Россию либо доят, либо над ней смеются.

Для Лукашенко победа Пашиняна означает, во-первых, очередной страх в его параноидальную копилку. А во-вторых, звоночек, что демократический мир объединяется и к этому миру присоединяется все больше и больше участников. А это значит, что Лукашенко, неважно, Путин рядом или еще какой-нибудь диктатор, не просто не вечный. Он не сможет удержать власть, потому что людей, в том числе внутри страны, которые хотят жить ради себя, ради будущего, а не ради Лукашенко, намного больше, чем Лукашенко показывает по телевизору.

— Армения воспользовалась слабостью России, которая завязла в войне против Украины. Может ли такой шанс в ближайшем будущем появиться у Беларуси?

— Я надеюсь, что история предоставит в ближайшем будущем такой шанс белорусам. Катализатором может стать любое более-менее значимое событие: начиная от смерти Лукашенко или смерти Путина и заканчивая шизофренией диктатора, которая заставит его, грубо говоря, нажать на красную кнопку. Либо шизофренией диктатора Лукашенко, либо путинской шизофренией.

Мы сейчас прекрасно видим, как Беларусь провоцирует Европу, в частности Литву, Латвию и Польшу, своими мелкими, пакостными, агрессивными выпадами. Это мигранты, которые прутся через границу, метеозонды и так далее. Это, кстати, и беспилотники, которые залетают на территорию Евросоюза со стороны Беларуси.

Лукашенко может доиграться. Это может стать не просто триггером, а катализатором того, что Украина, как и обещала, не просто симметрично, а в десять раз сильнее ответит не Беларуси, а именно Лукашенко. И это, в свою очередь, уже может стать катализатором к смене власти и к нормальному перспективному курсу нашей страны.

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