Выборы в Армении: Россия теряет Южный Кавказ 1 Никита Шендеровский, УНИАН

9.06.2026, 12:56

Коллаж: УНИАН

Очередная демонстрация слабости Кремля.

В воскресенье, 7 июня, в Армении состоялись выборы, за которыми внимательно следили многие игроки за пределами этой страны. По результатам подсчета 100% голосов, партия действующего лидера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов, получив большинство в парламенте (61 мандат из 105) и возможность самостоятельно формировать правительство.

На втором месте – пророссийский альянс Самвела Карапетяна «Сильная Армения», набравший 23,29% голосов, на третьем месте – избирательный блок «Армения» с результатом в 9,94% голосов. Четвертое место заняла партия «Процветающая Армения» с 4%. Еще одна партия – "Крылья единства" – с 2,30% голосов заняла пятое место, однако в состав нового парламента она уже не вошла.

Второе место «Сильной Армении» с почти вдвое меньшим, чем у лидера гонки, количеством голосов – довольно показательно. Ее лидер Самвел Карапетян – армянский миллиардер, который является одной из самых влиятельных и богатых фигур в Армении – фактически заработал свое состояние на работе с Москвой. И именно на эту политическую силу (как основную) делал свою ставку Кремль.

Провал «электорального десанта»

На протяжении всего периода избирательной кампании в Армении Россия пыталась повлиять на процесс. В ход шли все, давно отработанные на других площадках, инструменты – от шантажа и запугивания «судьбой Украины» до завоза на голосование удобных для Москвы избирателей.

На финишной прямой план был прост: поскольку армянское законодательство не предусматривает волеизъявления за рубежом, граждан Армении, постоянно проживающих в России, должны были доставить самолетами чуть ли не на избирательные участки. Однако действующим армянским властям удалось переиграть россиян.

«В аэропорту «Звартноц» прибывших ждал сюрприз: мужчинам призывного возраста и резервистам начали вручать повестки на 25-дневные военные сборы, – отметил заместитель главы СБУ в 2014–2015 годах, генерал-майор запаса СБУ Виктор. – Для многих это стало неприятным сюрпризом, ведь вместо короткой политической поездки они рисковали провести почти месяц в воинских частях или учебных центрах… Похоже, в Ереване решили, что если гражданин вдруг вспомнил о своей Родине накануне выборов, то и Родина имеет полное право напомнить ему о конституционных обязанностях».

В результате количество желающих отдать свой голос в интересах России сильно уменьшилось. Кремлевская операция «электоральный десант» провалилась.

В целом, несмотря на страшилки, которыми Россия пыталась запугать армян, в день голосования все прошло спокойно. Как написала на своей странице в одной из соцсетей народный депутат Украины Ирина Геращенко, которая работала на выборах в Армении в международной наблюдательной миссии, в Ереване даже были очереди на участках, явка была высокой.

«Каждый участок оборудован специальными камерами, которые в онлайн-режиме транслируют голосование. Избирателей идентифицируют по паспортам и биометрическим данным, специальные аппараты фиксируют каждого и делают специальный талон с фото», – поделилась она подробностями.

Курс на Запад

Не сработало и запугивание со стороны России «украинским сценарием». В последние несколько недель перед голосованием в информационном пространстве можно было наблюдать просто шквал заявлений о том, что Путин попытается повторить его в Армении. Однако ни тотальная экономическая зависимость Еревана от Москвы, ни присутствие в Армении российских военных баз, ни интересы пророссийских политиков и бизнесменов, заинтересованных в том, чтобы оставить все как есть, не убедили электорат.

Да, Россия накануне голосования дала понять, что может пересмотреть договор о поставках в Армению газа и бензина (здесь особая пикантность – в РФ сейчас и для себя бензина мало), а в МИД РФ заявили, что Москва «не планирует спонсировать путь Еревана в ЕС». И, конечно, пророссийская оппозиция использовала это в своей кампании, чтобы убедить население, что Пашинян своей политикой повлияет на их кошельки. Но избиратели, фактически, лишь подтвердили, что поддерживают путь, начатый действующей властью ранее. В частности, в отношении переориентации Армении с России на Запад.

Перед выборами в Ереване прошел первый в истории саммит ЕС-Армения, где была утверждена Стратегическая повестка дня. Пашинян получил мандат на подачу официальной заявки на членство в Евросоюзе.

Конечно, в Москве заявили, что страна должна вынести этот вопрос на референдум, поскольку не может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС (кстати, так же есть вопросы к дальнейшему участию Армении в ОДКБ). Но теперь Кремль уже не так уверен, что России удастся повлиять на результат плебисцита, если таковой состоится.

Также возникают вопросы относительно дальнейшего участия Армении в ОДКБ, что также может стать предметом референдума. И, конечно же, все это не пройдет без активного вмешательства РФ в процессы.

Да и в целом неспособность Москвы добиться победы для «своих» в стране, которая является членом ОДКБ (хотя и с приостановленным членством) и ЕАЭС, указывает на слабость Кремля не только в регионе, но и на международной арене.

«Это – четвертое подряд поражение российской пропагандистской машины (до этого были Румыния, Молдова и Венгрия)... Если посмотреть немного шире, эти поражения показывают, что быть пророссийским в политике становится невыгодным… У многих пророссийских политиков начинает возникать страх, что формула «за Россию – значит лузер» может стать всеобъемлющей», – напоминает директор Аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

«Миротворец» больше не нужен

Действительно, только за последние годы РФ утратила свое влияние и статус ключевого союзника в ряде регионов мира. Сирийский диктатор Башар Асад повторил опыт украинского беглеца Виктора Януковича, снизилось доверие к России в Африке, Соединенные Штаты заявили о своих интересах в Венесуэле, на очереди – Куба, а здесь еще и под вопросом оказывается Южный Кавказ…

«У РФ, завязшей в Украине, уже не хватает сил, чтобы поддерживать всю свою имперскую инфраструктуру», – считает управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Ближайшим ключевым вызовом в региональной политике Армении станет официальное завершение войны с Азербайджаном. Именно при Пашиняне Ереван официально пошел на уступки Баку. Стороны подписали проект соглашения, который предусматривает изменения в Конституции Армении с отказом от Карабаха.

Этот вопрос может стать первым серьезным вызовом для Пашиняна, ведь его партия имеет обычное, а не конституционное большинство (поэтому для реализации решения ему придется договариваться с пророссийскими политиками). Но пока есть поддержка народа, похоже, действующий премьер уверен, что это ему удастся.

«Это историческая победа, которая однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения, и, конечно, у нас будет длительный и институциональный мир», – заявил он, объявив о победе на выборах.

Как отмечает председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, с победой Пашиняна и его партии «Гражданский договор» Армения вплотную подошла к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном, открытию армяно-турецкой границы и установлению дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой.

«Прочь Россию с Кавказа», – подытожил он.

Фактически, Россия всегда создавала в регионе напряженность. С одной стороны – поддерживала Армению в конфликтах за Карабах. С другой – продавала оружие Азербайджану…

«Россия всегда занималась дестабилизацией этого региона, чтобы приходить «решать проблемы» в качестве миротворца. Создавала такие условия, чтобы страны Южного Кавказа нуждались в этом миротворце», – отмечает руководящий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Заметная слабость РФ

Но состоится ли этот исторический разворот окончательно? Пока что – под вопросом. С одной стороны, позиция официального Еревана в стремлении быть самостоятельным и ориентация на Запад – сверхсильное оскорбление для Москвы. Путин, очевидно, воспринимает ее чуть ли не как личную. С другой стороны, для Кремля принципиально важно сохранить Армению в своей орбите, сохранить свое влияние.

«Несмотря ни на что, Москва сохраняет значительное влияние на регион. Она не только финансово контролирует страну, у нее там находятся войска, есть контроль над бизнесом, ресурсами. Поэтому, независимо от результатов выборов, Кремль сохранит свое влияние на регион», – считает Загородний.

«Победа Пашиняна все еще не означает полный разрыв с Москвой, как это может многим показаться. Похоже, Пашинян попытается еще раз договориться, особенно учитывая дешевый газ», – добавляет Вадим Денисенко.

По его словам, также нужно учитывать, что на действующего премьера Армении никто не давит, чтобы он обязательно разорвал отношения с Россией: «Поэтому, если россияне не будут полными идиотами, они смогут сохранить нынешний статус-кво. Если нет, начнется очень сложный процесс вытеснения России не только из Армении, но и с Кавказа в целом».

В любом случае, парламентская кампания в Армении продемонстрировала слабость России. И нельзя исключать: эту слабость заметили (и могут ею воспользоваться) те страны из «российской орбиты», которые пока что лояльны к РФ.

Никита Шендеровский, УНИАН

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