У берегов Хорватии подняли золотой клад 26.07.2026, 18:49

Фото: Hrvatski Restauratorski Zavod

С затонувшего корабля VII века.

На затонувшем византийском корабле у хорватского острова Млет были найдены более 600 граммов золота, инкрустированные драгоценными камнями детали поясной гарнитуры, императорские монеты и редкий перстень-печатка, пишет New Voice.

Археологи полагают, что судно затонуло в конце VII или начале VIII века, перевозя высокопоставленного пассажира — возможно, военачальника, имперского администратора или дипломата — вместе со значительным коммерческим грузом.

Хорватский институт охраны природы называет затонувшее судно одним из важнейших подводных археологических открытий византийского периода в Средиземноморье. По словам Игоря Миголека, возглавляющего археологические исследования, очищенные и восстановленные золотые изделия весят более 600 граммов, что делает их крупнейшим скоплением золота, когда-либо извлеченным с места кораблекрушения в Средиземном море.

Затонувшее судно находится недалеко от Полаче на острове Млет, расположенном у южного побережья Адриатического моря в Хорватии. Археологические исследования этого места начались в 2015 году, и с тех пор Отдел подводной археологии Хорватского института охраны природы провел девять подводных раскопок.

Фото: Hrvatski Restauratorski Zavod

Среди наиболее значимых находок — четыре золотых комплекта для ремней, золотые пряжки и декоративные наконечники, инкрустированные изумрудами, рубинами и жемчугом. Это были не просто личные украшения. Они являлись частью изысканных кожаных поясов, которые носили высокопоставленные византийские сановники, чья одежда и аксессуары свидетельствовали об их положении в имперской иерархии.

Хорватский институт охраны природы утверждает, что подобные роскошные поясные аксессуары никогда ранее не обнаруживались в контексте подводных археологических находок в Средиземном море. Их наличие сразу же навело на мысль, что корабль не был обычным торговым судном, перевозившим лишь купцов и насыпные грузы.

Золото, поднятое с места гибели судна, представляет собой исключительно концентрированное собрание образцов элитарной византийской материальной культуры. Драгоценные камни, искусная обработка металла и церемониальный характер предметов указывают на прямую связь с политическим или военным руководством империи.

Среди наиболее значимых предметов — золотой перстень с изображением императора из династии, основанной императором Ираклием. Исследователи полагают, что такой перстень мог принадлежать лишь представителю высших эшелонов византийской власти или военного командования. Его владелец, вероятно, имел право скреплять печатью имперские документы, что делало перстень инструментом политической власти, а также символом личного статуса. Этот артефакт мог быть преподнесен в качестве дипломатического дара либо являться личной собственностью высокопоставленного чиновника, путешествовавшего по имперским делам.

Павле Дугонич, руководитель отдела подводной археологии Хорватского института охраны природы, рассказал, что изображение императора ясно дает понять: такой перстень «конечно, не стал бы носить каждый».

Кольцо подтверждает теорию о том, что на борту судна в момент его затопления находилось высокопоставленное лицо. Золотые пояса и драгоценные камни могли принадлежать одному пассажиру, членам сопровождавшей его делегации или нескольким должностным лицам, путешествовавшим вместе.

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