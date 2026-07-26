В Варшаве простились с писательницей Светланой Курс
- 26.07.2026, 19:06
Тело писательницы кремировали.
В воскресенье в Варшаве простились с писательницей Светланой Курс. Проводить её в последний путь пришли родные, друзья и преданные читатели. Тело писательницы кремировали.
Светлана умерла 20 июля в 54 года. Больше года она боролась с раком и последнее время была в больнице.
Светлана Курс родилась в деревне Загалье Любанского района Минской области. Журналистка, писательница и переводчица в 1994 году окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Работала в независимых белорусских СМИ, сотрудничала с журналами ARCHE, «Дзеяслоў».
В 2013 году была стипендиаткой литературной резиденции Villa Aurora und Thomas Mann House в Германии. В 2018 году стала лауреаткой творческого конкурса Белорусской ассоциации журналистов «Вольнае слова».
Автор книг «Шлях дробнай сволачы» (2008) и «Па што ідзеш, воўча?» (2020), переведенной на несколько европейских языков.
В 2021 году удостоена Премии имени Ежи Гедройца за книгу «Па што ідзеш, воўча?».
Светлане Курс было 54 года, у нее было онкологическое заболевание. Последние годы она жила в Польше.