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В Варшаве простились с писательницей Светланой Курс

  • 26.07.2026, 19:06
В Варшаве простились с писательницей Светланой Курс
Фото: LookByMedia

Тело писательницы кремировали.

В воскресенье в Варшаве простились с писательницей Светланой Курс. Проводить её в последний путь пришли родные, друзья и преданные читатели. Тело писательницы кремировали.

Светлана умерла 20 июля в 54 года. Больше года она боролась с раком и последнее время была в больнице.

Фото: LookByMedia

Светлана Курс родилась в деревне Загалье Любанского района Минской области. Журналистка, писательница и переводчица в 1994 году окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Работала в независимых белорусских СМИ, сотрудничала с журналами ARCHE, «Дзеяслоў».

Фото: LookByMedia

В 2013 году была стипендиаткой литературной резиденции Villa Aurora und Thomas Mann House в Германии. В 2018 году стала лауреаткой творческого конкурса Белорусской ассоциации журналистов «Вольнае слова».

Фото: LookByMedia

Автор книг «Шлях дробнай сволачы» (2008) и «Па што ідзеш, воўча?» (2020), переведенной на несколько европейских языков.

В 2021 году удостоена Премии имени Ежи Гедройца за книгу «Па што ідзеш, воўча?».

Светлане Курс было 54 года, у нее было онкологическое заболевание. Последние годы она жила в Польше.

Фото: LookByMedia
Фото: LookByMedia
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