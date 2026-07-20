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Умерла писательница Светлана Курс (Ева Вежновец)

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  • 20.07.2026, 17:58
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Умерла писательница Светлана Курс (Ева Вежновец)
Фото: Belsat

Ей было 54 года.

Умерла белорусская писательница Светлана Курс (Ева Вежновец). Об этом в соцсети «Фейсбук» сообщили ее близкие.

«Семья Светланы Курс с глубокой скорбью сообщает о ее безвременной кончине. О времени и месте прощания мы сообщим позже», — сказано в сообщении.

Светлана Курс родилась в деревне Загалье Любанского района Минской области. Журналистка, писательница и переводчица в 1994 году окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Работала в независимых белорусских СМИ, сотрудничала с журналами ARCHE, «Дзеяслоў».

В 2013 году была стипендиаткой литературной резиденции Villa Aurora und Thomas Mann House в Германии. В 2018 году стала лауреаткой творческого конкурса Белорусской ассоциации журналистов «Вольнае слова».

Автор книг «Шлях дробнай сволачы» (2008) и «Па што ідзеш, воўча?» (2020), переведенной на несколько европейских языков.

В 2021 году удостоена Премии имени Ежи Гедройца за книгу «Па што ідзеш, воўча?».

Светлане Курс было 54 года, у нее было онкологическое заболевание. Последние годы она жила в Польше.

Редакция сайта Charter97.org выражает соболезнования родным и близким писательницы.

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