DeepState зафиксировал крупнейшую с 2023 года потерю Россией территории в Украине
- 21.07.2026, 6:07
ВСУ отбросили российские подразделения на границе Днепропетровской области.
DeepState зафиксировал крупнейшую с 2023 года потерю Россией территории в Украине, пишет издание «Агентство» со ссылкой на данные украинского OSINT-проекта DeepState.
Территория Украины под контролем России по итогам недели с 13 по 19 июля сократилась на 21 кв. км. Это самые большие недельные территориальные потери Москвы с сентября 2023 года.
Основную часть изменений DeepState нанес на карту 14 июля. ВСУ отбросили российские подразделения возле Малеевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского на границе Днепропетровской области, пишет «Агентство».
Напомним, 13 июля издание «Армия Информ» сообщило, что 425-й штурмовой полк «Скала» ВСУ освободил шесть сел в Днепропетровской области. Под контроль Украины вернулись Терново, Запорожское, Новогеоргиевка, Вороне, Сичнево и Малиевка. Глубина продвижения составила 25 километров.
Президент Украины Владимир Зеленский провел 20 июля специальное заседание ставки, во время которого командиры корпусов озвучили производителям оружия и представителям правительства потребности фронта, а также проблемы со снабжением и качеством продукции.
Основное внимание участники встречи уделили обеспечению войск, проблемам с закупками, дополнительному финансированию и заключению контрактов. Речь шла о поставках беспилотников различных типов, наземных роботизированных комплексов, дальнобойных артиллерийских боеприпасов и другого оборудования, необходимого на наиболее напряженных участках фронта.
«Украина должна войти в август максимально усиленной и подготовиться к разным вариантам событий и действий России осенью», — сообщил украинский лидер.