Ученые сделали новое открытие, касающееся динозавров
- 21.07.2026, 13:14
Что произошло 66 миллионов лет назад.
Примерно 66 миллионов лет астероид шириной примерно 10 км упал на Землю и оставил после себя кратер Чиксулуб диаметром 180 км на территории современного полуострова Юкатан (Мексика). В результате удара астероида исчезли почти все динозавры и другие виды животных. В общей сложности массовое вымирание коснулось примерно 75% всех живых существ на нашей планете.
Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что массовое вымирание динозавров в результате падения астероида произошло не так, как считалось ранее, пишет Gizmodo.
О том, что 66 млн лет назад на Землю упал огромный астероид свидетельствует не только огромный картер, но данные геологических исследований. Эта катастрофа привела к массовому вымиранию почти всех динозавров и многих других животных на Земле в конце мелового периода.
В недрах нашей планеты геологи ранее обнаружили тонкую полосу горной породы, которая представляет собой геологическую границу мелового и палеогенового периодов, известную также как граница K-Pg. В этом слое горной породы была обнаружена глина, которая как считается, состоит из материала, выброшенного астероидом Чиксулуб.
Изначально этот материал находился в атмосфере Земли вместе с газами, выделяемыми астероидом, а также сажей от масштабных лесных пожаров. Все это заблокировало солнечный свет и на Земле возникла глобальная холодная зима. Значительное снижение температуры привело к массовому вымиранию.
Предыдущие исследования показывали, что выделяемые астероидом газы, особенно сера, которая отлично блокирует солнечный свет, сыграли ключевую роль в наступлении глобальной зимы, но новое исследование показывает, что это не так.
Ученые изучили образцы глины на границе K–Pg, чтобы уточнить состав астероида Чиксулуб. Исследователи пришли к выводу, что этот астероид представлял собой CO-хондрит. Это очень редкие космические камни и лишь 5% метеоритов, найденных на Земле, принадлежат к этому классу. Эти космические камней имеют относительно низкую концентрацию летучих элементов, таких как вода, углерод, цинк и особенно сера.
Результаты исследования показали, что астероид Чиксулуб содержал лишь половину того количества серы, которое показывали прошлые исследования. А значит он не мог выбросить так много серы в атмосферу, которая заблокировала солнечный свет так сильно, что вымерли динозавры. Поэтому ученые пришли к выводу, что пыль, выброшенная в атмосферу при столкновении астероида с Землей, является главной причиной глобальной зимы, уничтожившей динозавров.
Точное происхождение астероида Чиксулуб остается неизвестным, но ученые считают, что он мог прилететь из региона на краю Солнечной системы.