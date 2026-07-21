Путин остался без любимой резиденции у моря 21.07.2026, 13:19

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Дроны ВСУ изменили летние планы главы Кремля.

Пока европейские лидеры готовятся к летнему отдыху, Путин в этом году не сможет посетить свою любимую резиденцию на Черном море. Причиной стали регулярные удары украинских беспилотников, сделавшие поездки в этот регион слишком рискованными, пишет EUobserver (перевод — сайт Charter97.org).

Политическая жизнь Евросоюза традиционно замедляется в конце июля. Институты ЕС сокращают активность, а многие чиновники покидают Брюссель до конца августа. При этом работа полностью не прекращается. «Еврокомиссия никогда не закрывается», — пишут авторы, хотя заседания коллегии еврокомиссаров в августе проводиться не будут.

Несмотря на отпускной сезон, отдельные встречи министров и дипломатов сохранятся. Ирландское председательство в Совете ЕС организует неформальные совещания по вопросам образования, экологии, рыболовства, обороны и внешней политики. Кроме того, дипломатические рабочие группы намерены обсуждать новые санкционные меры в отношении России и Израиля.

«При необходимости Брюссель способен быстро вернуться к полноценной работе. «В августе при возникновении непредвиденных кризисов уже созывались специальные встречи и видеоконференции, в том числе на министерском уровне», — сообщили европейские чиновники.

Европарламент также уходит на летние каникулы с 27 июля по 21 августа. Однако перед этим депутаты отправятся в зарубежные командировки — от Пекина и Каира до Нью-Йорка и Вашингтона.

На этом фоне особенно заметен контраст, считают авторы материала. Пока большинство европейских политиков планирует отдых в разных странах, Путин, по их оценке, вынужден отказаться от поездки в свою черноморскую резиденцию из-за угрозы атак украинских дронов, которые все чаще достигают глубины российской территории.

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