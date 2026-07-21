закрыть
21 июля 2026, вторник, 12:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко: Силовики крышуют хищения топлива

  • 21.07.2026, 11:57
  • 1,542
Лукашенко: Силовики крышуют хищения топлива

Диктатор заявил о возвращении в «лихие 90-е».

Некоторые силовики не только не борются с хищениями горюче-смазочных материалов, но и сами покрывают расхитителей, а порой «входят с ними в долю». Такое заявление сделал Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 21 июля.

По его словам, с начала уборочной МВД уже успело выявить 46 преступлений.

«Только начали уборку, а МВД уже выявлено 46 преступлений. Основные — это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте — воровство горюче-смазочных материалов», — привело БЕЛТА слова Лукашенко.

Он назвал воровство топлива на селе «застарелой проблемой» и раскритиковал местные власти за неэффективную борьбу с ней.

«У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава, абсолютно формально. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности», — заявил политик.

Отдельно Лукашенко указал на причастность к схемам самих силовиков.

«Особенно возмущает, что некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и "крышуют", как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим», — подчеркнул он.

Отметим, что само МВД тем временем продолжает регулярно отчитываться о выявляемых в ходе уборочной кампании хищениях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев