Лукашенко: Силовики крышуют хищения топлива 21.07.2026, 11:57

1,542

Диктатор заявил о возвращении в «лихие 90-е».

Некоторые силовики не только не борются с хищениями горюче-смазочных материалов, но и сами покрывают расхитителей, а порой «входят с ними в долю». Такое заявление сделал Александр Лукашенко на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании 21 июля.

По его словам, с начала уборочной МВД уже успело выявить 46 преступлений.

«Только начали уборку, а МВД уже выявлено 46 преступлений. Основные — это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. На первом месте — воровство горюче-смазочных материалов», — привело БЕЛТА слова Лукашенко.

Он назвал воровство топлива на селе «застарелой проблемой» и раскритиковал местные власти за неэффективную борьбу с ней.

«У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава, абсолютно формально. Поэтому нечистые на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности», — заявил политик.

Отдельно Лукашенко указал на причастность к схемам самих силовиков.

«Особенно возмущает, что некоторые сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы бороться с этими несунами, входят с ними в долю и "крышуют", как в лихие 90-е. Мужики, вы же понимаете, что 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим», — подчеркнул он.

Отметим, что само МВД тем временем продолжает регулярно отчитываться о выявляемых в ходе уборочной кампании хищениях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com