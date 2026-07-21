РФ потеряла более миллиарда долларов из-за украинских атак на танкеры «теневого флота» 21.07.2026, 16:21

Всего за неделю.

Массированные атаки украинских морских беспилотников нанесли критический удар по логистике РФ. Операции против судов теневого флота и нефтяных терминалов привели к тому, что доходы Кремля от морского экспорта только за одну неделю сократились более чем на 1 млрд долларов.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал украинский военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

- Российские оккупанты сами признают экономические потери от ударов украинских беспилотников. За неделю выручка РФ упала до 1 млрд 68 млн долларов, что на 200 млн долларов меньше предыдущего периода. Это серьезный удар по экономике, — подчеркнул спикер.

По его словам, после украинских атак на нефтяные танкеры в Азовском и Черном морях Россия была вынуждена снизить добычу нефти. По данным ОПЕК, сейчас добывается около 8,9 млн баррелей в день — на 830 тыс. меньше квоты.

- Кроме того, удары пришлись по портовой инфраструктуре Азова и Таганрога. Эти порты отвечают за перевалку зерна, удобрений, угля и металлургии, включая украденное с оккупированных территорий. Россия признала падение продаж зерна на мировом рынке на 35%. Комплексная операция Сил обороны Украины оказывает колоссальное давление на российскую экономику: минус 200 млн от нефтепродуктов за неделю и падение экспорта зерна, — заявил Снегирев.

Он акцентировал, что удары Сил обороны по логистике противника снизили коэффициент огневого поражения на Запорожском и Херсонском направлениях с 2,5 до 1,5.

- Россияне не имеют возможности эффективно использовать свои средства поражения. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии. А это привело к тому, что темпы продвижения российских оккупантов упали до минимума. Силы обороны Украины на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей деоккупировали 150 кв. км территории.

Россияне признают проблемы с горюче-смазочными материалами, ротацией и передислокацией техники из-за блокады Азовского моря. В результате Силы обороны Украины стойко перехватывают инициативу на этих направлениях, — подытожил военно-политический эксперт.

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