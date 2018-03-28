В Старых Дорогах «депутат» похитил более 1500 литров бензина 3 28.03.2018, 15:10

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Сотрудники милиции выявили факты заправки бензина в личный автомобиль с карточек предприятия.

Директор ОАО «ПМК-73», «депутат» районного совета, подозревается в ряде хищений. Сотрудники милиции выявили факты заправки бензина в личный автомобиль с карточек предприятия и незаконные начисления премиальных, пишет tut.by.

— Сотрудники милиции провели проверочные мероприятий деятельности руководителя ОАО. По итогам проверки они выявили и задокументировали ряд незаконных действий. К настоящему времени можно говорить о том, что имеются все основания подозревать руководителя в совершении хищений, — сообщил начальник Управления БЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.

Речь идет о том, что с января 2016 года по сентябрь 2017 года, работая в указанной должности, используя электронные карты ПМК, на АЗС в городе Старые Дороги мужчина совершил хищение более 1500 литров бензина общей стоимостью более 1700 рублей. Примечательно, что топливо финансировалось за счет бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию государственной программы «Развитие аграрного бизнеса Беларуси на 2016−2020 годы».

Также у сотрудников милиции возник ряд вопросов по начислению премий директору. Выяснилось, что в течение года, начиная с декабря 2016 года, руководитель в нарушение действующего законодательства осуществлял выплату себе премий. Данные премиальные надбавки насчитывают в общей сложности более 1400 рублей. Это при том, что у предприятия имеется просроченная задолженность по уплате платежей в бюджет.

Прокуратура Стародорожского района приняла решение о возбуждении в отношении руководителя уголовного дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК Республики Беларусь (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Проводится расследование.