На трассе М8 произошла серьезная авария 21.07.2026, 13:42

Семеро пострадали — из них трое детей.

Сегодня около 10:00 на трассе М8 граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины произошла страшная авария. На территории Буда-Кошелевского района на 378-м км автодороги столкнулись Renault и Jetta VS7.

Сообщается, что находившаяся в Renault 65-летняя пассажир погибла, 41-летняя водитель и мужчина (возраст сейчас устанавливается), а также двое детей (16 и 11 лет) госпитализированы.

Из автомобиля Jetta VS7 доставлены в больницу 45-летняя водитель и пассажиры — 53-летний мужчина и 12-летняя девочка. Таким образом, пострадавших семеро, трое из них — дети. Судя по видео с места происшествия, некоторым участникам ДТП, чтобы выбраться из машин, понадобилась помощь МЧС.

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