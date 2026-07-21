Польское консульство в Минске объявило о важном изменении 21.07.2026, 12:59

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Оно касается владельцев карты поляка.

Польское консульство в Минске возобновило прием заявок на подачу документов на визу по карте поляка через электронную почту. Сделать это могут владельцы, которые не менее последних шести месяцев живут на территории Минского консульского округа.

Заявки принимают по электронной почте polonia.wk.minsk@msz.gov.pl. К Минскому консульскому округу относятся Минская, Гомельская, Могилевская и Витебская области.

Переписку необходимо вести на польском языке. Рассматривать будут только индивидуальные обращения от людей, которые живут и зарегистрированы на территории округа. Заявки, отправленные визовыми посредниками, принимать не будут.

В консульстве также просят по каждому вопросу направлять только одно письмо. Если человек отправит несколько сообщений по одному и тому же делу, корреспонденцию могут оставить без рассмотрения.

В письме необходимо указать имя и фамилию заявителя или членов семьи — так, как они написаны в паспорте, адрес регистрации, контактный номер телефона и суть обращения. К письму нужно приложить сканы всех документов, которых касается запрос.

Заявления о назначении даты подачи документов, отправленные на другие адреса консульского отдела посольства Польши в Минске, рассматривать не будут. Даты визитов будут назначать с учетом организационных возможностей учреждения.

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