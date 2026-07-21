Топливная ловушка для Кремля 21.07.2026, 13:45

Война стала отражаться на кошельках россиян.

Украинская кампания дальнобойных ударов по российской энергетической инфраструктуре постепенно меняет характер войны, превращая ее из далекого конфликта в ощутимую проблему для миллионов жителей России. Кремль все чаще вынужден выбирать между экспортными доходами и обеспечением внутреннего рынка топливом, пишут аналитики из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) (перевод — сайт Charter97.org).

28 июня Путин впервые публично признал, что атаки украинских беспилотников создают «проблемы» и вызывают «определенный дефицит» топлива. При этом он подчеркнул, что ситуация «не критическая» и не влияет на боевые действия. Однако последствия становятся все более заметными для российской экономики.

«С конца мая производство бензина в России сократилось примерно на четверть после серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Более чем в двух третях российских регионов уже введены государственные или частные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, а розничные цены за последнюю неделю выросли примерно на 3%. Одновременно стоимость авиационного топлива увеличилась на 17%», — пишут исследователи.

«Украина нашла способ превратить успехи на поле боя в экономические издержки для России», — пишут авторы. Каждый шаг Кремля по насыщению внутреннего рынка автоматически сокращает экспортную выручку и усиливает давление на федеральный бюджет.

Чтобы избежать дальнейшего дефицита, Москва уже продлила запрет на экспорт авиационного топлива и рассматривает аналогичные меры в отношении дизеля. Кроме того, Россия ведет переговоры о закупке около 50 тыс. тонн бензина в Казахстане.

Авторы отмечают, что государственные субсидии нефтепереработчикам стремительно растут: если в первом квартале выплаты составляли около 220 млн долларов, то только в мае они превысили 2,5 млрд долларов.

У Кремля остается все меньше вариантов. Либо искать дипломатическое решение, либо идти на новую волну мобилизации и дальнейшее усиление военной экономики. «Экономическое давление само по себе редко меняет российскую политику, но оно способно существенно сузить пространство для маневра Кремля», — убеждены авторы исследования.

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