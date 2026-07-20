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В России силовики начали искать запасы бензина в гаражах и частных домах людей

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  • 20.07.2026, 20:25
В России силовики начали искать запасы бензина в гаражах и частных домах людей

На владельцев таких запасов составляют административные протоколы.

В Псковской области РФ на фоне дефицита топлива силовики начали рейды по выявлению жителей, которые хранят запасы бензина в гаражах и на территории частных домовладений. Об этом 20 июля сообщило The Moscow Times со ссылкой на заявление губернатора региона Михаила Ведерникова.

По его словам, проверки проходят в муниципалитетах, гаражных кооперативах и частном секторе. Власти утверждают, что во время рейдов были выявлены случаи хранения больших объемов бензина с нарушением правил противопожарного режима.

На владельцев таких запасов составляют административные протоколы по ст. 20.4 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 15 тыс. руб. (до $191).

Ведерников также призвал жителей не хранить бензин и другие горючие жидкости в гаражах и подвалах, заявив, что ситуация с топливом в регионе якобы постепенно стабилизируется.

При этом губернатор признал, что проблемы с бензином АИ-95 сохраняются в большинстве районов области. Наиболее сложная ситуация, по его словам, остается в Великих Луках и муниципалитетах, где работают только заправки «Сургутнефтегаза».

Ранее в регионе ввели ограничения на продажу топлива: на части АЗС бензин отпускают по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля, а также действуют лимиты на объем покупки.

Ведерников заявил, что «Сургутнефтегаз» перераспределит поставки бензина АИ-95 в наиболее проблемные районы, а «Лукойл» увеличил лимит продажи топлива с 30 л до 40 л на одного покупателя.

На фоне дефицита топлива патрули на автозаправках ранее начали работать и в других регионах России. Власти РФ связывают нехватку бензина с последствиями ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Раньше Ведерников заявлял о «спекулянтах».

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