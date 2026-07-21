Джонсон назвал способ закончить войну в Украине 1 21.07.2026, 8:21

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Борис Джонсон

Экс-премьер Британии рассказал, кто может надавить на Путина.

Пока Запад не продемонстрирует Владимиру Путину свою четкую позицию в отношении Украины, российский диктатор не завершит войну. Об этом заявил бывший британский премьер Борис Джонсон в интервью Sky News.

«Нам нужно покончить с этим делом. Одна из причин, по которой оно до сих пор не закончилось, заключается в том, что Путин на самом деле не знает, чего мы, Запад, хотим. Пока Путин будет считать, что у него есть шанс сохранить неопределённость в отношении Украины, он будет продолжать нападать», — уверен Джонсон.

При этом он подчеркнул, что один из способов закончить войну — это принять Украину в НАТО.

«Чтобы Вашингтон, Лондон, Париж — везде — вновь заявили о том, что раньше было официальной политикой, а именно: Украина должна вступить в НАТО», — заявил политик.

Также Джонсон считает, что именно президент США Дональд Трамп способен жестко надавить на Путина и заставить его остановиться.

«Трамп может оказаться именно тем человеком, который сможет по-настоящему надавить на Путина и довести дело до конца. И нет никаких сомнений в том, что когда речь заходит о внешнеполитических инициативах, этот человек готов пойти на довольно жесткие меры», — отметил он, добавив, что Трамп стал первым американским президентом, применившим силу против Ирана.

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