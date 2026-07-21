Белорусская фирма косметики Modum потеряла свои запасы после удара по складам Wildberries 3 21.07.2026, 14:31

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Около 30% продукции.

Белорусский производитель косметики Modum около 30% своих товарных запасов хранил на российских складах Wildberries, пострадавших после атаки беспилотников. Сейчас эта продукция недоступна для заказа, однако в компании рассчитывают как можно быстрее восстановить продажи, рассказала в Threads директорка по маркетингу Ольга Безводицкая.

«На складах в Электростали и Котовске находилось около 30% всего товарного запаса косметической компании Modum. Сейчас этот ассортимент недоступен для заказа, в приоритете не только оценка потерь, но и максимально быстрое восстановление доступности продукции для покупателей», — написала она.

По ее словам, компания заранее распределила продукцию между несколькими складами Wildberries, поэтому большая часть ассортимента продолжает продаваться в обычном режиме.

Кроме того, часть товаров уже перевели на другую схему продаж.

«Также мы оперативно перевели часть позиций на схему FBS (доставка со склада продавца), это дает возможность возобновить продажи, не дожидаясь восстановления работы пострадавших логистических центров», — добавила Ольга.

Один из комментаторов поинтересовался, допускают ли в компании, что в ближайшие недели могут пострадать и другие склады Wildberries, и спросил, что в таком случае планируют делать. На это представительница Modum ответила: «Пока не думали про это».

Еще один пользователь спросил, смогут ли компании возместить ущерб. В ответ Ольга сообщила, что «разбираются юристы».

Напомним, ночью 18 июля под удар дронов попали логистические комплексы Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). На первом объекте погибли семь человек, еще как минимум 25 получили ранения. В Электростали пострадали 37 человек. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии, 23 — средней степени тяжести и пять — в удовлетворительном состоянии. Один из пострадавших скончался в больнице.

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