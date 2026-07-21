В Москве найдено тело топ-менеджера, связанного со столичными аэропортами 1 21.07.2026, 14:37

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Алексей Коршенко

В качестве причины смерти называют самоубийство.

В Москве нашли мертвым Алексея Коршенко, который за три недели до этого лишился поста замгендиректора «Авиа Групп», управляющей терминалами деловой авиации аэропортов Шереметьево и Пулково. В качестве причины смерти называют самоубийство.

Первым о самоубийстве экс-руководителя терминала деловой авиации Шереметьево еще в июне сообщила газета «Московский комсомолец». Издание не назвало его имени, а сама публикация прошла незамеченной. На этой неделе имя погибшего назвал «ВЧК-ОГПУ».

По данным блога, это Алексей Коршенко, который совершил самоубийство 6 июня. По информации «ВЧК-ОГПУ», его нашли повешенным на балконе. Канал отмечает, что друзья погибшего не верят в версию с суицидом. Самоубийство в качестве причины смерти Коршенко назвал и МК.

«Агентство» нашло в утечках информацию о личных документах Коршенко. Они были признаны недействительными с 6 июня. В момент смерти управленцу было 57 лет. Тот же возраст назвал МК.

Журналисты попытались во вторник связаться с родственниками Коршенко, но они не ответили на звонки по телефону и на сообщения в мессенджере.

Погибший строил карьеру в авиаотрасли как минимум с 1997 года, когда он начал работать в «Аэрофлоте», свидетельствуют утечки, изученные журналистами. В 2008 году он перешел на работу в компанию «Авиа Групп», которая управляет бизнес-терминалами в аэропортах Шереметьево и Пулково.

В 2011 году он стал гендиректором компании «АГ Терминал» — дочерней структуры «Авиа Групп», которая, как писал РБК, владела терминалом А в Шереметьево, свидетельствуют данные «Спарк». Эта компания в 2015 году попала под американские санкции за связь с Геннадием Тимченко, а в 2020 году была ликвидирована. После этого Коршенко перешел на работу в «Авиа Групп», где занял пост замгендиректора по наземному и терминальному обслуживанию, свидетельствуют данные утечек.

Последняя информация о его месте работы в утечках датируется 2025 годом. Тогда он продолжал работать в «Авиа Групп». Его коллеги рассказали журналистам МК, что он был уволен примерно за три недели до смерти, и это стало для них неожиданностью.

Что такое «Авиа Групп»? Эта компания, существующая в форме непубличного акционерного общества, до 2014 года контролировалась структурами друга президента Геннадия Тимченко, но затем он, по словам его представителя, продал ее.

Помимо VIP-терминалов в Шереметьево и Пулково, у компании есть еще вертолетная площадка на острове Валаам, который регулярно посещает Владимир Путин.

По итогам 2025 года «Авиа Групп» получила чистую прибыль в размере 506 млн рублей, свидетельствуют данные «Спарк».

С начала 2022 года в России при разных обстоятельствах, в некоторых случаях подозрительных, погибли более двух десятков топ-менеджеров крупных компаний, в том числе «Газпрома», «Новатэка», «Лукойла», VK. Последней известной такой смертью стала гибель 42-летнего топ-менеджера «Яндекса» Сергея Лойтера в конце апреля: лодка, на которой он был, перевернулась на Волге.

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