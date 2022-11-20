Волна загадочных смертей захлестнула крупный российский бизнес 1 20.11.2022, 10:16

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Самоубийства, «проблемы с сердцем» и «несчастные случаи».

За 2022 год в России погибли около двух десятков топ-менеджеров российских компаний. Примерно половина из них была связана с нефтегазовой отраслью («Газпром», «Лукойл», «Сибур», «Новатэк»). Значит ли это, что российский бизнес возвращается в «лихие 1990-е»?

«Белсат» собрал случаи гибели топ-менеджеров, что делает явление более заметным. Большинство этих смертей объединяет «почти полное отсутствие информации о ходе следствия». Некоторые погибали семьями.

В подмосковном Домодедово 16 ноября нашли тело 63-летнего бизнесмена, убитого выстрелом в голову. Как сообщается, убитый — уроженец Беларуси Александр Русецкий. Он был учредителем ООО «Комтранс», ООО «Инфорком-автосервис», ООО «Технический центр Инфорком», которые предоставляют услуги по ремонту и продаже автозапчастей для грузовых автомобилей.

Убийство Русецкого уже само по себе напоминает о «лихих 1990-х», когда российский бизнес тесно сплетался с мафией и силовыми структурами, а экономические вопросы в том числе решались с помощью оружия. Однако это лишь один эпизод в череде смертей российских бизнесменов и топ-менеджеров в 2022 году. И далеко не самая значимая и загадочная. Около половины из погибших топ-менеджеров решили совершить суицид, а еще у четверти оказались проблемы с сердцем. Примерно половина внезапно умерших была связана с нефтегазовой отраслью.

Смерти в нефтегазе

29 января в своем особняке в Ленинградской области был найден мертвым 60-летний руководитель транспортной службы «Газпром инвеста» Леонид Шульман. Он находился на больничном с травмой ноги. Тело нашли в ванной с ножом и предсмертной запиской, в которой говорилось, что топ-менеджер из-за травмы ноги не хочет быть «обузой».

Менее чем через месяц, 25 февраля, в элитном поселке Ленинское в гараже повесился еще один топ-менеджер «Газпрома» Александр Тюляков. На момент смерти он занимал пост замгендиректора Единого расчетного центра компании — местного казначейства.

18 апреля в их московской квартире нашли тела бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жены и 13-летней дочери. По версии следствия, банкир застрелил близких, а после покончил с собой. После ухода из «Газпромбанка» Аваев был совладельцем ООО «Карбоникс» — производителя костезамещающих углеродных имплантов. Также он владел долей в ООО «РТ-Карбон», принадлежащей «Ростеху».

4 июля гендиректор подрядчика «Газпрома» на арктических проектах — компании «Астра Шиппинг» Юрий Воронов был обнаружен мертвым в бассейне на территории собственного участка в поселке на берегу Финского залива. У него была прострелена голова.

Затронули смерти и другие компании отрасли. Так, 1 сентября под окнами Центральной клинической больницы нашли тело председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова. На лечение он попал из-за проблем с сердцем, а потом, по мнению правоохранителей, выбросился из больничного окна.

Ранее, 8 мая, в подвале частного дома под Мытищами был найден мертвым Александр Субботин — бывший член правления ООО «Торговый дом «Лукойл»», ставший затем владельцем «Новой транспортной компании». Якобы он приехал к шаману в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения для проведения «антипохмельных» ритуалов. Официально же Субботин скончался от сердечной недостаточности.

Кроме того, 7 февраля в Аргентине погиб глава финансово-экономическое управления инвестиционного холдинга ТАИФ (входит в нефтегазохимический холдинг «Сибур») Дмитрий Тесленко. Во время восхождения на гору он почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер от остановки сердца.

3 марта в своем особняке в Англии был обнаружен повешенным Михаил Уотфорд (он же Толстошея). Полиция не посчитала его смерть «вызывающей подозрения», но и мотив суицида пояснить не могла, сообщала Daily Mail. Уотфорд сделал состояние на добыче нефти и газа в России, а в начале 2000-х эмигрировал в Великобританию, где сменил фамилию и занялся недвижимостью.

В апреле полиция Испании на элитной вилле в курортном Льорет-де-Мар обнаружила тела бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени, его жены и дочери. Рядом с бизнесменом были найдены топор и нож. По версии испанской полиции, Протосеня сначала убил свою семью, а потом покончил с собой. Он с 2002 года был главным бухгалтером «Новатэка», а в 2015 году входил в состав правления.

От медицины до фастфуда

Но гибли топ-менеджеры не только в нефтегазовой отрасли. Так, 8 февраля стало известно о смерти 43-летнего гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Носова — он умер в реанимации после инсульта. 10 сентября скончался еще один представитель этой же корпорации — директор авиационной отрасли Иван Печорин. Он на ходу выпал из катера в Японском море. К слову, в сферу деятельности корпорации входит в том числе и помощь в реализации инвестпроекторв в нефтегазовой отрасли.

23 марта в Нижнем Новгороде нашли мертвым директора крупной медицинской компании «Медстом» Василия Мельникова, а также его супругу и двух детей — у всех были ножевые ранения. По одной из версий, бизнесмен мог убить себя и свою семью.

6 июня в Ненецком автономном округе погибли первый замгендиректора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков, которые находились в экспедиции по берегу Белого моря. При попытке переправиться через реку их вездеходы перевернулись, и течение унесло их в море.

16 июня в своем доме в Подмосковье нашли тело бывшего гендиректора госкомпании «Росвооружение», занимавшейся экспортом и импортом оружия (сейчас — «Рособоронэкспорт») Алексея Огарева. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружили.

23 июля в Туле скончался директор Конструкторского бюро приборостроения Дмитрий Коноплев. Он умер в частной клинике во время сеанса ксенотерапии — вдыхания инертного газа ксенона.

28 сентября стало известно о смерти Павла Пчельникова, топ-менеджера РЖД, занимавшего пост директора по коммуникациям в дочерней компании ООО «Цифровая логистика», которая специализируется на грузовых перевозках. Труп мужчины нашли на балконе его квартиры. Официальная версия предполагает суицид.

31 октября в Москве в элитном жилом комплексе «Воробьевы горы» нашли мертвым 39-летнего бизнесмена Артема Асланяна. Тело с пулевым ранением обнаружил сотрудник коммунальных служб. Асланян был учредителем и соучредителем компаний по доставке роллов Bluefin, сети кафе турецкой кухни «Истанбул Кебаб», фирмы по кейтерингу «Москоу Фуд», компаний «Парк Менеджмент» и «Курская площадь».

Почти нет информации

Как отмечает российская журналистка Виктория Павлова, большинство этих смертей объединяет «почти полное отсутствие информации о ходе следствия».

«Всегда все завершается публикацией предварительной информации. И загадочным образом виновные в гибели всегда оказываются… уже мертвы. Эти случаи не комментирует никто из известных людей. Иногда только пробиваются обрывки информации о довольно странном ходе расследования», — пишет журналистка.

В комментарии «Белсату» эксперт в нефтегазовой сфере Михаил Крутихин отметил, что строить предположения о причинах череды смертей топ-менеджеров и крупных бизнесменов, в частности, в нефтегазовой сфере, «на расстоянии и без достаточной информации» невозможно.

«Умышленные убийства практиковались в российской нефтегазовой отрасли на довольно длительном протяжении времени начиная с 1990-х годов. Это было. Но что произошло в каждом конкретном случае сейчас, в отсутствие информации, я сказать не могу», — подчеркнул эксперт.

Экономист из основанного находящимся в заключении лидером российской оппозиции Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Никита Кулаченков также не исключил, что в более тяжелые времена люди могут умирать чаще.

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