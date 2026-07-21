Главный источник проблем для Кремля 2 Алексей Копытько

21.07.2026, 14:23

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Почему пропагандисты Кремля вдруг заговорили о переселении россиян.

Пока продолжается оживленная дискуссия о том, что именно сгорело в Московской области (об этом чуть позже), несколько фактов о другой тенденции.

ЦСО «А» СБУ разобрал на запчасти координационный центр ФСБ РФ на оккупированной территории Херсонской области. Цели достигли 13 беспилотников. Отмечается, что в комплексе строений пансионата, который был превращен в режимный объект, могло находиться до 100 военнослужащих ФСБ.

Это не первый случай, когда фсбэшное гнездо на Херсонщине оказывается под раздачей? Спрашивается: зачем оккупанты раз за разом сосредотачивают своих спецслужбистов в зоне досягаемости ударных средств Украины?

Дело в том, что российской власти требуется все больше усилий для поддержания режима на оккупированных территориях. Это касается и контрразведывательной защиты войск, и удержания под контролем привезенных лиц и коллаборантов, демонстрирующих все больше признаков беспокойства и позывов сбежать. Локации они выбирают с опорой на Крым.

Однако ситуация в Приазовье и Крыму объективно ухудшается. У части понаехавших, которые зарабатывали на грабеже, растет мотивация зафиксировать прибыль и перебраться в более комфортное место. Но ручеек беглецов дает плохой сигнал остающимся…

Один из самых грязных ртов Кремля – Владимир Соловьев – внезапно разразился тирадой о необходимости переселения жителей прифронтовой зоны как на временно оккупированных территориях Украины, так и в Брянской и Курской областях (он почему-то забыл Белгородскую), вглубь России – на Урал, в Поволжье, на Дальний Восток.

Эта мысль сама по себе прекрасна, поскольку удивительно точно описывает успехи «СВО». Она вдвойне прекрасна с учетом контингента, например, в той же Белгородской области.

Ибо есть российская же статистика: Белгород десятилетиями был одним из наиболее популярных направлений переселения людей, отработавших на севере или Дальнем Востоке. Те, кто не ехал в Москву, Питер или Краснодарский край, ехали в Белгород. И вот теперь возникла гениальная идея де-факто вернуть их. Я думаю, это реальное основание для создания Белгородской народной республики.

Но зачем Соловьев это озвучил? Как всегда – это тактика отзеркаливания, «ответа». Россия планирует наносить удары по украинской энергосистеме и попытается к зиме ее обрушить. Россияне уже сосредоточены на том, чтобы сделать нестерпимой жизнь украинцев в зоне 100 км от фронта.

Но дорогим россиянам стоит задуматься. Например. В июне 2017 г. в Казани на Казанской ТЭЦ-3 с большой помпой запустили самую мощную в России газотурбинную установку на базе крупнейшей и наиболее эффективной (на тот момент) турбины в мире 9HA.01 (405МВт), производителем которой является компания… General Electric.

И если с данной турбиной что-то случится накануне зимы, починить ее быстро будет непросто. А ведь есть все основания думать, что с ней может что-то произойти в случае ударов по украинской энергетике.

И таких примеров – множество. Игры в гуманитарную катастрофу в этот раз точно не будут односторонними.

Изучение российского эфира подводит к любопытному выводу: ситуация в Крыму для оккупационной группировки становится хуже, но говорить об этом стали значительно меньше. Крым тихонечко исчезает из картины мира дорогих россиян. До лучших времен, если они наступят (нет).

Сейчас Крым начинает вытягивать из бюджета РФ дополнительные средства, потому что надо компенсировать провал туристического сезона, цены на топливо, общее подорожание всего. Это миллиарды рублей, которые не получат другие регионы.

В сети уже было пару роликов с причитаниями понаехавших в Крым, мол, почему другие регионы РФ не собирают им гуманитарную помощь?! Потому что ненавидят и считают источником проблем для России.

Мне очень интересно, как Москва в этом году организует празднование Дня ВМФ (26 июля). Освещение военно-морского парада – это отдельная строка (!) в бюджете России, настолько важное пропагандистское событие. Было.

Поскольку на Балтийском, Черном и Каспийском морях ничего массово-красивого уже не проведешь, остается Мурманск и Владивосток…

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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