СБУ ударила по координационному центру ФСБ, где могли находиться около 100 оккупантов 1 20.07.2026, 15:20

Видеофакт.

Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли успешный удар по координационному центру и месту дислокации сотрудников ФСБ РФ, который располагался в одном из пансионатов на временно оккупированной Херсонщине. Как сообщила пресс-служба СБУ, по предварительным оценкам, в координационном центре ФСБ могли находиться около 100 российских военнослужащих.

Также результаты разведки СБУ подтвердили, что на территории объекта находилось более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, функционировали контрольно-пропускные пункты, были сооружены инженерные заграждения и подземные укрытия.

Отмечается, что во время спецоперации по месту дислокации сотрудников ФСБ попали 13 беспилотников СБУ. В результате удара возник масштабный пожар.

«СБУ продолжает выполнять поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора. Такие спецоперации наносят врагу ощутимые потери на временно оккупированных территориях, нарушают систему управления и координации, вынуждают россиян перебрасывать дополнительные силы на охрану собственных объектов и существенно затрудняют логистику и обеспечение подразделений ФСБ», – говорится в сообщении.

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