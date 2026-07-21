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Россиянка избила мужчину в очереди на АЗС

  • 21.07.2026, 5:33
Россиянка избила мужчину в очереди на АЗС

Видео.

В сети появилась видеозапись, на которой видно, как россияне устроили драку в очереди на одной из автозаправочных станций в регионе РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, между россиянкой и мужчиной возник конфликт, который быстро перерос в потасовку, а очевидцы наблюдали за происходящим и снимали его на мобильные телефоны.

Во время словесной перепалки россиянин попытался выхватить телефон у женщины, однако вместо этого получил от нее удар по лицу.

«Ты что делаешь? Охр#нел, бл#дь2, — воскликнула россиянка.

Также сообщается, что на временно оккупированном Крымском полуострове цена на бензин уже достигла 350 рублей за литр, установив очередной рекорд.

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