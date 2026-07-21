«Белорусские Мальдивы» под запретом, дороги перекопают!» 21.07.2026, 12:25

Отдыхающие возмущены.

Любанские меловые карьеры — это уникальное местечко в Беларуси, которое называют «голубыми озерами» или «белорусскими Мальдивами» из-за характерного бирюзового оттенка воды. Летом сюда съезжаются белорусы, чтобы побыть на природе и сделать живописные фото. Но на днях в соцсети Threads появилась тревожная информация: якобы карьеры окажутся под запретом.

Об этом сообщила девушка, которая приехала туда отдохнуть и услышала планы по перекопке дорог вокруг водоема. Правда ли это?

Пост о ситуации на карьерах выглядит так:

— Любанские карьеры под запретом! Дежурят ГАИ, МЧС, лесники. Стоит шлагбаум и фотоловушки. С 20.07.2026, со слов лесника, пригонят спецтехнику и перекопают все объездные дороги.

Любанский лесхоз: «Никто доступ к меловым карьерам не закрывает»

Onlíner обратился в Любанский лесхоз. Ситуацию прокомментировал главный лесничий:

— Никто доступ к меловым карьерам не закрывает. Регулируется посещение леса согласно классу пожарной опасности. Вот сегодня первый класс: на меловые карьеры можно зайти и заехать на машине. Если объявлен третий класс, то заходить можно, но заезжать на машине нельзя. Четвертый и выше — нельзя ни заезжать, ни заходить, то есть посещение леса закрыто.

Спецтехнику мы действительно пригоним, чтобы перекопать все объездные дороги, кроме одной — которая идет с Комбината строительных материалов в сторону Уречья. По ней можно будет и заехать, выехать.

В этом году на ней даже был произведен ремонт. Если посещение леса будет ограничено, то шлагбаум будет закрываться. Делается это для того, чтобы не было таких лихих наездников, которые через лес пытаются заехать, несмотря на ограничения и грозящий им штраф. У нас нет другого пути, кроме как упорядочить это движение. Мы делаем это каждый год.

Перед тем как ехать на Голубые озера, достаточно открыть сайт Министерства лесного хозяйства, нажать на Любанский лесхоз, и там будет обозначен класс пожарной опасности. Собрались ехать, посмотрели, увидели, например, третий класс. Он говорит о том, что вы должны машину оставить на дороге общего пользования, взять сумки, с которыми приехали, подойти к карьеру, отдохнуть.

Купаться на Любанских меловых карьерах запрещено. Это технический водоем с обрывистыми берегами. Количество смертей уже просто огромное, и каждый год они добавляются.

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