Удар РФ по судну в Черном море: Индия вызвала российского посла
- 21.07.2026, 12:17
В результате атаки погибли четверо граждан страны.
Индия вызвала временного поверенного в делах России Владимира Ладанова в Министерство иностранных дел и выразила «серьезную озабоченность» после ракетного удара по грузовому судну в Черном море, выходившему из украинского порта.
Согласно заявлению индийского МИД, в результате атаки погибли четверо граждан страны, сообщает Reuters.
Ладанову передали серьезную озабоченность Индии и заявили, что нападения на коммерческое судоходство, повлекшие жертвы среди гражданских лиц, являются «неприемлемыми».
«Такие нападения подрывают безопасность, защиту и стабильность международной морской торговли», — говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.
Россия при этом не ответила на запрос Reuters о комментарии.
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 19 июля Россия нанесла удар тремя крылатыми ракетами по судну Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау, на борту которого находился экипаж из Индии и Сирии. В результате атаки погибли 10 человек, включая четырех граждан Индии.