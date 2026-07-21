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Удар РФ по судну в Черном море: Индия вызвала российского посла

  • 21.07.2026, 12:17
Удар РФ по судну в Черном море: Индия вызвала российского посла

В результате атаки погибли четверо граждан страны.

Индия вызвала временного поверенного в делах России Владимира Ладанова в Министерство иностранных дел и выразила «серьезную озабоченность» после ракетного удара по грузовому судну в Черном море, выходившему из украинского порта.

Согласно заявлению индийского МИД, в результате атаки погибли четверо граждан страны, сообщает Reuters.

Ладанову передали серьезную озабоченность Индии и заявили, что нападения на коммерческое судоходство, повлекшие жертвы среди гражданских лиц, являются «неприемлемыми».

«Такие нападения подрывают безопасность, защиту и стабильность международной морской торговли», — говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

Россия при этом не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 19 июля Россия нанесла удар тремя крылатыми ракетами по судну Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау, на борту которого находился экипаж из Индии и Сирии. В результате атаки погибли 10 человек, включая четырех граждан Индии.

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