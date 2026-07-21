Удар РФ по судну в Черном море: Индия вызвала российского посла 21.07.2026, 12:17

В результате атаки погибли четверо граждан страны.

Индия вызвала временного поверенного в делах России Владимира Ладанова в Министерство иностранных дел и выразила «серьезную озабоченность» после ракетного удара по грузовому судну в Черном море, выходившему из украинского порта.

Согласно заявлению индийского МИД, в результате атаки погибли четверо граждан страны, сообщает Reuters.

Ладанову передали серьезную озабоченность Индии и заявили, что нападения на коммерческое судоходство, повлекшие жертвы среди гражданских лиц, являются «неприемлемыми».

«Такие нападения подрывают безопасность, защиту и стабильность международной морской торговли», — говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

Россия при этом не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 19 июля Россия нанесла удар тремя крылатыми ракетами по судну Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау, на борту которого находился экипаж из Индии и Сирии. В результате атаки погибли 10 человек, включая четырех граждан Индии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com