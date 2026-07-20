Российский удар по турецкому сухогрузу: известно уже о 10 погибших 2 20.07.2026, 10:10

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фото: Военно-морские силы ВСУ

Травмированы еще семь человек.

Найдены четыре погибших моряка с турецкого гражданского судна GOLDEN LEO, по которому 19 июля российская оккупационная армия нанесла удар тремя ракетами. Таким образом, уже известно, что в результате атаки РФ погибли 10 человек – 9 членов иностранного экипажа и украинский лоцман. О количестве погибших unian.net сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

«По состоянию на утро 20 июля уже известно, что от вражеской атаки на гражданское иностранное судно погибли 10 человек. Травмированы еще семь человек», – добавили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что среди погибших – иностранные моряки в возрасте от 19 до 53 лет, также погиб 66-летний украинский лоцман.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины – военные преступления, повлекшие гибель людей», – сообщили в прокуратуре.

Как уточнили в государственном предприятии «Администрация морских портов Украины», на борту торгового судна под флагом Гвинеи-Бисау, которое после погрузки кукурузы выходило из украинского порта, находились 17 членов экипажа – граждане Сирии и Индии. Иностранное судно сопровождал лоцман филиала «Дельта-лоцман» указанного госпредприятия.

Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Пожар на судне локализован. 8 членов экипажа удалось спасти и доставить на берег.

«К сожалению, 10 человек, среди которых лоцман ГП «АМПУ», погибли», – говорится в сообщении.

Нападение на судно: что известно

Как писал сайт Charter97.org, 19 июля российская армия нанесла удар тремя ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO, который двигался в Черном море, выходя из зоны боевых действий после погрузки. На его борту находилась кукуруза.

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