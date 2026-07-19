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«Эшелоны с топливом из братской Беларуси будут атакованы дронами»

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  • 19.07.2026, 11:40
  • 2,420
«Эшелоны с топливом из братской Беларуси будут атакованы дронами»
Дмитрий Чернышев

Да и нет у пюрера столько горючего.

У России не существует никаких способов провести незаметный бензинопровод в Крым или спрятать нефтебазу или пригнать незаметно сотни тысяч тонн солярки из Индии. Это невозможно сделать незаметно в принципе, пишет российский блогер Дмитрий Чернышев.

Даже если сами резервуары замаскированы, транспортная активность остается заметной. К любому бензинопроводу или нефтебазе будут выстраиваться очереди из бензиновозов, которые очень хорошо видны. Будут очереди на въезде и выезде, будут большие площадки для ожидания транспорта, будет интенсивное движение в определенные часы.

Помимо транспорта, нефтебазы связаны с другой инфраструктурой: железнодорожными путями или крупными автодорогами, с насосными станциями, с трубопроводами и с системами пожарной безопасности. Нефтепродукты потребляются огромными объемами и замаскировать это все невозможно. Любой крупный логистический узел виден очень хорошо.

Танкеру с горючим еще нужно дойти до порта и встать там на разгрузку. В этот момент он становится идеальной мишенью.

Эшелоны с топливом из братской Беларуси будут атакованы дронами, как только они пересекут границу с Россией. Да и нет у пюрера столько горючего. Даже близко нету.

Все разговоры про производство дешевого бензина на заднем дворе – глупости. Этот «бензин» будет выводить из строя двигатели автомобилей быстрее, чем украинские дроны.

Если у Украины появилось в огромных количествах дешевое, точное и дальнобойное средство доставки, это значит, что в России сгорит все, что только может гореть. Если у России осталось хоть какое-то чувство самосохранения, то окончание войны на любых условиях — это единственное, что может еще спасти то, что от страны осталось.

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