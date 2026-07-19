Украинские дроны за ночь поразили четыре российских судна
- 19.07.2026, 10:21
А также ряд энергетических узлов в Крыму.
Силы беспилотных систем за ночь поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна теневого флота РФ в Черном море. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил командующий СБС Роберт («Мадяр») Бровди.
По его словам, за ночь было отработано 59 вражеских целей. Так, в Черном море были поражены два танкера, сухогруз и плавучий кран. Украинские дроны нанесли удары по 13 энергоузлам и подстанциям на оккупированных территориях, восемь из которых находятся в Крыму.
«Мадяр» добавил, что в общей сложности в период с 1 по 19 июля в рамках операций «МоЛоЧКа» и «Крымский рубильник off» были поражены 176 плавсредств теневого флота РФ и 96 энергетических узлов.
По словам Бровди, удары были нанесены по электроподстанциям в Керчи, Старом Крыму, Понизовке, Ялте, Судаке, Щебетовке, Еди-Кую, Зеленом Яре, Бердянске, а также в населенных пунктах Широкое (Херсонская область), Белая Гора и Безгиново (Луганская область) и Землянки (Донецкая область).
В Крыму поражены:
электроподстанция ПС 110 кВ «Соляная» в Керчи,
электроподстанция ПС 220 кВ «Азовская» в Старом Крыму,
электроподстанция ПС 110 кВ «Заря» в Понизовке,
электроподстанция ПС 110 кВ «Дарсан» в Ялте,
электроподстанция ПС 110 кВ «Капсель» в Судаке,
электроподстанция ПС 110 кВ «Коктебель» в Щебетовке,
электроподстанция ПС 110 кВ «Ленино» в Еди-Кую,
электроподстанция ПС 220 кВ «Насосная-3» в Зеленом Яру.
Ранее «Мадяр» заявлял, что операция «МоЛоЧКа», стартовавшая 6 июля, за первые 13 суток позволила поразить 172 единицы российского теневого флота, в том числе танкеры, газовозы, сухогрузы, паромы, плавучие краны и буксиры.
В ночь на 18 июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили 13 российских судов в Черном и Азовском морях в рамках операции «МоЛоЧКа». «Мадяр» пояснил, что название операции происходит от аббревиатуры МЛЧК, которая расшифровывается как «Москва Ляжет Через Крым».