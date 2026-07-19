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Каких грибов в этом году в белорусском лесу будет больше всего?

  • 19.07.2026, 17:06
Каких грибов в этом году в белорусском лесу будет больше всего?
иллюстративное фото

Рассказали ученые.

Этот год в Беларуси будет удачным по урожайности грибов, прогнозируют в Институте леса Национальной академии наук.

«Один из маркеров неплохой урожайности грибов — это снежные зимы», — пояснил научный сотрудник сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса Игорь Маховик.

По его словам, при хорошем снежном покрове вода накапливается в лесу на всех уровнях, что и даёт в летне-осенний период высокий урожай грибов.

«В целом этот сезон будет близким к средним многолетним значениям, а значит удачным по урожайности», — сказал учёный.

Особенность этого сезона — будет много опят. Это обусловлено тем, что в лесах после буреломов было довольно большое количество вырубок и, соответственно, валежной древесины.

Прогнозируют также хороший урожай лисичек. Белый гриб — на уровне средних показателей. Подберёзовиков может быть больше, чем обычно, а подосиновиков, наоборот, меньше — они очень требовательны к воде.

Самыми богатыми на грибы в Беларуси считаются Витебская область, север Минской области, отдельные районы в Гродненской и Могилёвской областях.

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