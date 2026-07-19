Ученые научились превращать пластиковые отходы в водородное топливо 19.07.2026, 22:14

Удалось решить сразу две актуальные глобальные проблемы.

Пластик стал неотъемлемой частью современной жизни. Однако после выброса он является одним из самых сложных для переработки материалов на Земле.

Как пишет Phys.org, группа ученых под совместным руководством исследователей из Инженерной школы имени Самуэли при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Женского университета Ихва в Южной Корее продемонстрировала новый химический подход, позволяющий преобразовывать смесь трех наиболее распространенных видов пластика непосредственно в водородное топливо высокой чистоты при температурах, значительно ниже, чем при традиционной газификации.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что щелочная термическая обработка - процесс, при котором гидроксид натрия под воздействием тепла вступает в реакцию с органическим материалом, стимулируя выделение водорода, – позволяет эффективно перерабатывать смешанные отходы полиэтилентерефталата, полиэтилена и полипропилена в одном реакторе, получая водород с чистотой более 90% без необходимости сортировки видов пластика.

«Мы решаем сразу две актуальные глобальные проблемы. Пластиковые отходы накапливаются с угрожающей скоростью, а чистый водород необходим для декарбонизации энергетики. Эта технология решает обе эти задачи творческим и масштабируемым способом», - рассказала соавтор статьи А-Хён (Алисса) Парк, декан факультета Самуэли при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе имени Рональда и Валерии Шугар.

Этот процесс был адаптирован на основе метода, первоначально разработанного Парк и соавтором исследования Ву-Дже Кимом, профессором химической инженерии и материаловедения в Женском университете Ихва, в качестве углеродно-нейтрального способа преобразования биомассы, такой как морские водоросли, в газообразный водород. В ходе экспериментов ученые использовали модифицированный процесс щелочной термической обработки для преобразования пластиков в водород высокой чистоты.

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