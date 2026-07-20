ЧМ-2026 стал самым прибыльным спортивным турниром в истории 2 20.07.2026, 15:56

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Сколько заработала FIFA?

Самый масштабный чемпионат мира по футболу 2026 года завершился 19 июля победой Испании над Аргентиной. Впрочем, главным финансовым победителем турнира стала сама FIFA, которая по итогам года получит рекордный доход, пишет CNBC.

По собственным оценкам FIFA, доход организации за 2026 год превысит 9 миллиардов долларов. Таким образом, этот чемпионат мира по футболу стал самым прибыльным спортивным турниром в истории.

Впервые в финальной стадии соревновались 48 сборных вместо 32 четыре года назад, а количество матчей выросло с 64 до 104. Сам турнир длился шесть недель вместо четырёх.

Больше матчей означает больше контента для телекомпаний, больше проданных билетов и больше возможностей для рекламодателей, а, значит, и более широкую глобальную аудиторию. Двигателем агрессивной коммерциализации турнира издание называет президента FIFA Джанни Инфантино.

Северная Америка стала идеальным полигоном для тестирования нового формата с 48 командами, но не обошлось и без критики. Прежде всего из-за цен на билеты, которые колебались от 60 долл. до более 10 тыс. долл. При этом, по данным аналитической компании TicketData, средняя стоимость билета превысила 900 долл. Несмотря на опасения относительно доступности билетов, спрос оказался устойчивым. По данным Football Benchmark, на групповом этапе стадионы были заполнены почти полностью – на 99%.

Вдохновленный высокими продажами билетов, Инфантино уже заявлял о возможном расширении турнира до 64 команд в 2030 году.

В CNBC добавляют, что турнир 2030 года обещает быть ещё более масштабным. FIFA заложила на его проведение бюджет в 6 млрд долл. Соревнования будут приурочены к 100-летию первого чемпионата мира, и организация уже называет его ещё более привлекательным событием для телерадиокомпаний.

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