Испания выиграла чемпионат мира по футболу

Испания выиграла чемпионат мира по футболу4
- 20.07.2026, 7:30
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Победа над аргентинцами досталась в экстра-тайме.
Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч прошел на стадионе Метлайф в штате Нью-Джерси.
С первых минут испанцы ожидаемо завладели мячом, тогда как аргентинцы действовали от обороны. В начале встречи неплохо пробил Ламин Ямаль, а позже в створ ворот попал Микель Оярсабаль. В первом тайме Аргентина не создала ни одного голевого момента.
После перерыва сценарий игры не изменился: испанцы усилили давление, заперев соперника на его половине поля. Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони пытался изменить ход игры с помощью замен, однако в атаке у Лионеля Месси и компании ничего не получалось.
В компенсированное ко второму тайму время полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за грубый фол и оставил свою команду в меньшинстве.
Испанцы не смогли дожать соперника в основное время. В первом экстра-тайме судья не засчитал гол Нико Уильямса из-за спорного фола в штрафной площади аргентинцев.
В начале второго дополнительного тайма Ферран Торрес отправил мяч под перекладину после скидки головой от Уильямса.
Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира, отобрав у Аргентины статус действующего чемпиона.