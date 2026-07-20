Испания выиграла чемпионат мира по футболу 4 20.07.2026, 7:30

4,152

Фото: Getty Images

Победа над аргентинцами досталась в экстра-тайме.

Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч прошел на стадионе Метлайф в штате Нью-Джерси.

С первых минут испанцы ожидаемо завладели мячом, тогда как аргентинцы действовали от обороны. В начале встречи неплохо пробил Ламин Ямаль, а позже в створ ворот попал Микель Оярсабаль. В первом тайме Аргентина не создала ни одного голевого момента.

После перерыва сценарий игры не изменился: испанцы усилили давление, заперев соперника на его половине поля. Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони пытался изменить ход игры с помощью замен, однако в атаке у Лионеля Месси и компании ничего не получалось.

В компенсированное ко второму тайму время полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за грубый фол и оставил свою команду в меньшинстве.

Испанцы не смогли дожать соперника в основное время. В первом экстра-тайме судья не засчитал гол Нико Уильямса из-за спорного фола в штрафной площади аргентинцев.

В начале второго дополнительного тайма Ферран Торрес отправил мяч под перекладину после скидки головой от Уильямса.

Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира, отобрав у Аргентины статус действующего чемпиона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com