Зеленский собрал спецставку с командирами корпусов и производителями оружия 13 20.07.2026, 22:37

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Украина готовится к возможным вызовам со стороны России уже этой осенью.

На специальном заседании Ставки командиры корпусов озвучили производителям оружия и представителям правительства потребности фронта, а также проблемы со снабжением и качеством продукции.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам президента, впервые в таком формате состоялось прямое общение между командирами корпусов, украинскими производителями вооружения и военной техники, представителями Министерства обороны, Министерства финансов и профильных спецслужб.

В заседании приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, командиры 10-го, 11-го и 19-го армейских корпусов, а также представители «Хартии», «Азова» и предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

Основное внимание участники уделили практическим вопросам. В частности, речь шла об обеспечении войск, задержках со снабжением, проблемах с закупками, необходимости дополнительного финансирования и заключения контрактов. Также обсудили производство и снабжение беспилотников разных типов, наземных роботизированных комплексов, дальнобойных артиллерийских боеприпасов и другого вооружения, которое необходимо на самых горячих участках фронта.

По итогам заседания стороны договорились положить начало постоянному формату взаимодействия между командирами корпусов, производителями вооружения и правительственными структурами. Координировать эту работу Министерство обороны и СНБО.

Отдельно на Ставке обсудили случаи выявленных дефектов военной продукции при ее использовании в боевых условиях. Зеленский подчеркнул, что производители должны оперативно реагировать на такие замечания и устранять недостатки.

Президент также сообщил, что уже завтра проведет аналогичные встречи с другими командирами корпусов, чтобы получить обратную связь от всей системы Сил обороны.

Кроме того, по словам Зеленского, по результатам этих обсуждений будут скорректированы отдельные элементы оборонной стратегии и определены первоочередные задачи по производству и поставке вооружения. Отдельное внимание было уделено вопросам противовоздушной обороны и задачам для украинской дипломатии.

Президент подчеркнул, что Украина должна войти в август максимально подготовленной и готовой к разным сценариям развития событий осенью.

«Украина должна войти в август максимально усиленной и подготовиться к разным вариантам событий и поведения России осенью», - подытожил глава государства.

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