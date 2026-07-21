Кофе может продлить молодость 1 21.07.2026, 8:47

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Напиток активирует важный клеточный рецептор.

Кофе содержит соединения, способные активировать клеточный рецептор NR4A1, который защищает организм от воспаления и повреждений. Именно этот механизм может отчасти объяснять связь между употреблением кофе и сниженным риском возрастных заболеваний, пишет New Voice.

Исследователи из Техасского университета A&M обнаружили, что некоторые природные соединения, содержащиеся в кофе, взаимодействуют с рецептором NR4A1. Этот рецептор регулирует работу генов при стрессе или повреждении клеток, а также помогает организму сдерживать воспаление и восстанавливать ткани.

По словам руководителя исследования Стивена Сейфа, часть полезных свойств кофе может быть связана именно с активацией этого рецептора. Когда ученые удалили NR4A1 из клеток в лабораторных моделях, защитный эффект исчез, что подтвердило важную роль этого рецептора.

Наиболее активными оказались не кофеин, а полифенольные соединения, в частности кофейная кислота. Кофеин также взаимодействует с рецептором, однако в ходе исследования практически не влиял на его работу.

Это может объяснять, почему в предыдущих исследованиях схожая польза для здоровья наблюдалась как у людей, пивших обычный кофе, так и у тех, кто пил кофе без кофеина.

В лабораторных моделях активные соединения, содержащиеся в кофе, уменьшали повреждение клеток и замедляли рост раковых клеток. В то же время авторы подчеркивают, что это не означает, будто кофе предотвращает рак или другие заболевания у людей.

Исследование лишь объясняет один из возможных биологических механизмов действия кофе. Оно не доказывает причинно-следственную связь между употреблением напитка и профилактикой заболеваний, поэтому необходимы дальнейшие исследования.

Ученые также полагают, что это открытие может помочь в создании новых лекарств, которые будут целенаправленно воздействовать на рецептор NR4A1 для лечения рака и других заболеваний.

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