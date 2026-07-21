Представлен новый премиальный электромобиль BYD

Представлен новый премиальный электромобиль BYD1
- 21.07.2026, 15:01
Его запас хода — 920 километров.
Новый BYD Denza Z9 S появится на китайском рынке в ближайшее время по цене примерно от 40 000 долларов. Подробности о седане были опубликованы на сайте CarNewsChina.
Электромобиль BYD Denza Z9 S отличается от своего собрата не только другим силуэтом с выраженным багажником. У него более тонкие фары и задние фонари, иной передний бампер, а также обычные (а не выдвижные) дверные ручки. К тому же, седан немного меньше по размерам.
Габариты BYD Denza Z9 S: длина — 5090 мм; ширина — 1980 мм; высота — 1490 мм; колесная база — 3025 мм.
В салоне отличий от лифтбека BYD Denza Z9 GT значительно меньше. Электромобиль получил цифровую приборную панель и большой сенсорный экран. Комплектация включает проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, систему полуавтономного вождения, электропривод, вентиляцию и массаж сидений.
Седан BYD Denza Z9 S дебютирует в заднеприводных версиях мощностью 435 и 503 к. с., а также в полноприводном варианте на 1210 к. с. Максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч. Автомобиль получил пневмоподвеску и управляемые задние колеса.
Электромобиль BYD Denza Z9 S оснащен аккумулятором емкостью 102,3 кВт∙ч. Запас хода составляет 920 км с задним приводом и 780 км — с полным.