Доллар возьмет «психологическую отметку»?
- 21.07.2026, 14:42
Российский рубль на дне за 3,5 месяца.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) во вторник, 21 июля, доллар подорожал, а евро сдал позиции до минимума за неделю. Тем временем российский рубль рухнул до минимального значения за 3,5 месяца.
Курсы основных валют по итогам торгов 21 июля:
- 1 доллар – 2,8926 рубля (+0,03%, или +0,09 копейки в сравнении с 20 июля),
- 1 евро – 3,2954 рубля (-0,30%, или -1 копейка),
- 100 российских рублей – 3,6854 белорусского (-0,18%, или -0,65 копейки),
- 10 китайских юаней – 4,2807 рубля (+0,08%, или +0,33 копейки).
В последнее время курс доллара колеблется. Однако до «психологической отметки» в 3 рубля остается чуть больше 10 копеек.