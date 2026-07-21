В Барановичах заметили необычный дорожный знак 21.07.2026, 14:19

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фото: blizko.by

Видеофакт.

В микрорайоне Северный в городе Барановичи пользователь Threads Алексей заметил нестандартный дорожный знак. Видео с ним мужчина выложил на свою страницу в соцсети.

Над ограничением скорости в 5 километров в час неизвестный разместил шуточный дорожный знак с ползущим через дорогу нетрезвым человеком и соответствующим предупреждением на английском языке.

А над ним развевается чучело Призрачного лица из серии фильмов «Крик», которое держится за руль велосипеда.

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