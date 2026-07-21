Вызов для Левандовского 2 21.07.2026, 14:13

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Роберт Левандовски

Фото: Getty Images

Почему звездный польский футболист переехал за океан.

В летнее трансферное окно-2026 европейский клубный футбол потерял еще одну легенду – звездный форвард сборной Польши Роберт Левандовски принял решение покинуть «Барселону» после завершения срока действия контракта с этим клубом и отправиться за океан. Нападающий подписал соглашение с «Чикаго Файр», а его супруга Анна уже охарактеризовала это решение своего мужа как такое, которое приносит ей не просто волнение, а самый настоящий страх.

Так почему же Левандовски решился на такой шаг и какие цели ставит перед собой лично, перебираясь играть в США? Об этом пишет sport.ua.

Уважение к «Барселоне»

Сперва давайте об очевидном. Журналисты попросили самого Роберта Левандовски охарактеризовать переезд за океан, пояснив мотивацию такого решения. И польский нападающий заявил буквально следующее: «Я не мог представить себя в другом клубе, кроме "Барселоны", поэтому знал, что следующий шаг будет за пределами Европы».

Фактически Левандовски дал понять, что четыре года, проведенные в стане «блаугранас», ментально повлияли на него настолько серьезно, что он уже не мог представить себя в футболке другой европейской команды, кроме «Барселоны». И из уважения к клубу среди новых возможностей Роберт рассматривал только вояжи куда-то за пределы Старого континента. А раз так, то и вариантов у поляка было не так уж и много. Ныне хорошие деньги и достойные условия способны предложить или на Ближнем Востоке, или в США.

Эта история очень резонирует с довольно токсичным уходом Левандовски из «Баварии». В мюнхенском клубе поляк провел вдвое больше времени – аж восемь лет карьеры, однако столь теплых слов о нем не произносил. Все из-за обиды на руководство, которое тогда до последнего оттягивало вопрос с продлением контракта, рассчитывая подписать на замену Левандовски более молодую альтернативу – например, Эрлинга Холанда. В «Барселоне» же фактор эмоциональной привязанности к клубу у Роберта оказался гораздо более высоким, да и решение разойтись оказалось в целом взаимным. Клуб не мог продолжать платить Левандовски такие деньги, а тот сам с пониманием отнесся к новым реалиям, пожелав в итоге уехать из Европы насовсем.

Семейный фактор

На самом деле, в открытых источниках прямо упоминается о нежелании супруги Левандовски Анны покидать Испанию. Ее откровенный пост о том, что женщина испытывает страх перед переездом в США, является абсолютно искренним, так как Анна признавалась, что за четыре года в Барселоне почувствовала этот город настоящим домом, где ей комфортно и где она ощущает себя в полной безопасности. Там у нее появился свой круг общения, женщина развивала бизнес и помогала двум дочерям адаптироваться к испанской языковой среде, с чем в итоге девочки успешно справились.

Переезд в США не стал для Роберта Левандовски спонтанным решением. Однако он не вызвал восторга у жены нападающего, которая назвала этот шаг в жизни «огромным материнским давлением», так как теперь ей вместе с супругом придется вновь помогать детям менять круг общения, систему образования и языковую среду.

Холодный и ветреный Чикаго точно не выглядит более приятным местом для проживания, нежели теплая и комфортная Барселона. И сам Левандовски долгое время сомневался насчет целесообразности переезда в США, но в правильности подобного решения его в итоге убедили два экс-партнера по «Баварии» – Бастиан Швайнштайгер и Томас Мюллер. Первый в конце 2019-го завершил карьеру именно в рядах «Чикаго Файр», в то время как второй продолжает и ныне играть в MLS за канадский «Ванкувер Уайткэпс».

Поговаривают, что Швайнштайгер переговорил даже с супругой Левандовски Анной, убедив ту, что бытовые условия в Иллинойсе способны обеспечить запросы польской пары, так как там имеются очень комфортные районы для проживания и возможность арендовать дом со всеми удобствами, а также есть частные школы, уровень образования и преподавания в которых поможет детям быстро адаптироваться к жизни в США и овладеть английским языком на хорошем уровне.

Кроме того, Роберт дал слово супруге, что переезд в Чикаго – это чисто рабочая история. И после того, как истекут два года по контракту с «Чикаго Файр», пара покинет США и вернется в пригород Барселоны, где имеет собственный дом. Вероятно, после завершения карьеры футболиста Левандовски осядет именно в Испании.

Польская диаспора

Одним из важнейших факторов, сыгравших в пользу перехода Роберта Левандовски именно в «Чикаго Файр», а не в какой-то другой клуб MLS, является наличие в этом регионе огромной польской диаспоры. Согласно открытым данным, в штате Иллинойс проживает крупнейшая в США диаспора переселенцев из Польши. Ее размер оценивается в 720 тысяч человек, при том что общее население штата составляет около 13 миллионов.

Исторически именно Чикаго является главным центром польской общины в США. И переезд Левандовски в этот город отлично вписался в общую картину, став идеальным культурным шагом со стороны нападающего, а также маркетинговым решением со стороны клуба.

В «Чикаго Файр» подсчитали, что переход Левандовски способен помочь им получить существенный приток болельщиков из домашнего региона. Несколько сотен тысяч жителей Иллинойса, имеющих польские корни, обязательно пожелают как можно более пристально наблюдать за, вероятно, финальным отрезком профессиональной карьеры одного из лучших футболистов в истории сборной Польши. И это способно принести «Чикаго Файр» хорошую прибыль, ради которой и самому игроку можно было пообещать пристойную зарплату.

Финансовые условия

По неофициальной информации, средний уровень оклада Роберта Левандовски в «Барселоне» составлял около 29,6 миллионов долларов в год до уплаты налогов. «Чистыми» на руки польский нападающий получал порядка 12 миллионов долларов. Гарантировать сохранение такой же зарплаты «Барселона», как уже упоминалось выше, Роберту не могла, из-за чего стороны и приняли решение расстаться.

В «Чикаго Файр», как пишут осведомленные источники, Левандовски получил базовую зарплату в районе 10 миллионов долларов в год «грязными». Также в контракте поляка с клубом предусмотрены бонусы, за выполнение которых его оклад может подняться до 15-20 миллионов долларов за сезон, что делает Роберта одним из самых высокооплачиваемых футболистов лиги.

Ожидается, что на руки Левандовски в «Чикаго Файр» будет получать от 5 до 8 миллионов долларов в год. Это является снижением по сравнению с уровнем оклада поляка в «Барселоне», и Роберт мог бы получить больше денег в Саудовской Аравии, но ради более комфортной жизни семьи и детей поляк остановился именно на варианте с Чикаго.

Амбициозные проект и задачи

Перед тем как принять предложение и подписать контракт, Роберт Левандовски лично посещал Чикаго и ознакомился со всеми инфраструктурными возможностями «Чикаго Файр», а также оценил перспективный план развития этого проекта.

Личное общение с главным тренером «Чикаго Файр» Греггом Берхалтером, который ранее возглавлял национальную сборную США, убедило Левандовски в том, что в команде он получит статус основополагающего игрока. А вот руководство клуба убедило Роберта в том, что влияние поляка будет выходить далеко за пределы футбольного поля. В частности, приглашение Левандовски должно поспособствовать росту спортивной и экономической привлекательности проекта в целом.

«Мой успех с этой командой будет измеряться не только голами и трофеями, но прежде всего моей способностью помочь "Чикаго Файр" расширить свою долю на рынке. Я надеюсь как можно лучше наладить контакт с польской общиной: не только для того, чтобы они наблюдали за моим личным прогрессом, но и за структурным развитием всей команды», – заявил Левандовски.

Также Левандовски рассказали о строительстве нового домашнего стадиона для «Чикаго Файр», который получит спонсорское название «McDonald's Park». Церемония закладки первого камня на арене состоялась лишь 3 марта нынешнего года, но ее открытие запланировано на весну 2028-го. Это означает, что Левандовски еще сможет успеть сыграть на новом стадионе, стоимость строительства которого оценивается по состоянию на текущий момент в 750 миллионов долларов, но наверняка будет скорректирована в процессе работ в большую сторону.

Ожидается, что прямо внутри стадиона откроется огромный двухэтажный флагманский ресторан McDonald's площадью около 1800 квадратных метров. Он будет работать 365 дней в году для всех жителей города, а не только в дни матчей. Также «фишкой» арены станет самая крутая и близкая к полю «стоячая» трибуна в MLS для болельщиков, на которой те получат возможность сидеть на 13 метров ниже и на 10 метров ближе к газону, чем на нынешнем стадионе клуба.

Возможность напрямую приобщиться к реализации амбициозных процессов развития «Чикаго Файр» стала для Левандовски еще одним важным плюсом, который и склонил поляка к решению перебраться именно в этот клуб. А уж как сложится карьера Роберта в новой команде и сумеет ли он в ее рядах достичь желаемого – покажет только время. Очевидно, что ближайшие два года…

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