Друг Лукашенко отменил выборы 21.07.2026, 9:21

Даниэль Ортега

Фото: EFE

Ортега решил окончательно узурпировать власть в Никарагуа.

Правитель Никарагуа Даниэль Ортега, бессменно находящийся у власти с 2007 года, объявил, что в стране больше не будут проводиться президентские выборы.

Выступая с речью по случаю годовщины сандинистской революции 1979 года, свергнувшей диктатуру Анастасио Сомосы, Ортега заявил, что выборов «больше не будет», поскольку они якобы дают возможность различным силам «захватить власть и правительство», сообщает Reuters.

По его словам, времена, когда поддерживаемые США сторонники Сомосы могли рассчитывать на возвращение к власти, не повторятся.

Последние выборы в стране состоялись в 2021 году, после чего власти развернули масштабную репрессивную кампанию: были задержаны политические оппоненты Ортеги, а также поддержавшие оппозицию бизнесмены. В 2025 году Ортега инициировал изменения в Конституцию, увеличив президентский срок до шести лет и наделив свою супругу Росарио Мурильо статусом «сопрезидента».

Отметим, Лукашенко поздравил Ортегу с Днем сандинистской революции.

«Принципы равенства, социальной справедливости и права на самоопределение, которые обеспечивают мирную жизнь никарагуанского народа, являются близкими и понятными для Беларуси, где человек и его благополучие всегда в центре государственной политики», — заявил диктатор.

Сам Лукашенко выражал восхищение Даниэлем Ортегой.

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