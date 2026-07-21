«Китайцы собирают информацию о тех, кто вокруг Путина» 21.07.2026, 7:51

Фото: Getty Images

На Москву летят черные лебеди.

Если в США примут закон, над которым работал два года Линдси Грэм, то Россия больше не сможет торговать нефтью, поскольку ее никто не захочет покупать, чтобы не попасть под американские санкции, сообщил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

В это же время появилась информация, что Китай окончательно отказался от идеи строить газопровод «Сила Сибири — 2». Это значит, что заработать деньги на газе также не выйдет. Об этом Владимир Огрызко рассказал на своем YouTube-канале.

«Интересное заявление сделал президент США Трамп, интересное решение принято в Пекине, в Москву приехала министр иностранных дел Северной Кореи госпожа Чхве Сон Хуэй, и наконец-то Путин собрал свое так называемое политбюро, на котором докладывал Лавров. Казалось бы, что общего между всеми этими событиями? Если к ним присмотреться, то нечто общее между ними есть», — подвел к главной мысли украинский дипломат.

После этого Огрызко добавил: «Пошли разговоры о том, что китайцы активно агентурно работают в Москве, собирают информацию о тех, кто вокруг Путина, кто хочет и может поставить точку в путинской истории, а если за это взялись и на Востоке, и на Западе, то "лапти" Путину все таки "сплетут". В этом контексте появление в Москве госпожи из Северной Кореи выглядит как последний крик путинского режима, поскольку фактически обращаться за помощью больше не к кому».

«Сегодня критически много "черных лебедей" летят с разных сторон в Москву. Мне кажется, что кто-то из них первым долетит, а за первым прилетят и остальные, и после этого спасти Москву будет практически невозможно. Я думаю, что этот режим доживает свои последние дни, возможно, последние месяцы, потому что у него исчерпываются окончательно и бесповоротно внутренние резервы», — выразил надежду экс-глава МИД Украины.

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