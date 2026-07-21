Россия готовит новый дефолт? Андрей Бронишевский

21.07.2026, 13:58

Российский Минфин решил не брать в долг.

Минфин России в понедельник сообщил, что он временно не будет размещать облигации федерального займа (ОФЗ). Сколько конкретно времени это продлится, Минфин не уточнил. Видимо потому, что сам не в курсе. Потому что давать в долг российским властям не хотят уже даже российские банки. Так что теперь российскому Минфину надо придумать, где ему раздобыть денег, чтобы отдать старые долги.

Или можно просто объявить новый дефолт.

Само ведомство говорит, что решило приостановить размещение ОФЗ по доброй воле и без принуждения. Что сделано это «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации». Что там с рыночной ситуацией такого случилось, что она внезапно стала нестабильной, Минфин не уточнил. Потому что о таком не говорят.

На прошлой неделе Минфину пришлось отменить аукцион по продаже ОФЗ, потому что не нашлось желающих их купить. До этого с начала июня аукцион отменялся дважды. По плану Минфин в третьем квартале рассчитывал занять на внутреннем рынке 1,5 триллиона российских рублей. По факту ему удалось взять долг меньше, чем символическую сумму в 10 миллиардов.

В общем, если вам не дают то, о чем вы просите, остается сделать вид, что не очень-то и хотелось. Правда, остается вопрос «а где все-таки брать деньги?». Потому что война сама себя не прокормит. Возможности российского бюджета в последнее время сильно отстают от потребностей. Так что дыра в бюджете выросла почти до 6 триллионов рублей. Не говоря уже о том, что на прошлой неделе, не привлекая лишнего внимания, Минфин увеличил план по расходам еще на триллион. То есть, дефицита в бюджете будет еще больше.

При этом ОФЗ в последнее время были главным источником финансирования дефицита российского бюджета. Потому что никто, кроме российских банков, российскому Минфину в долг не давал. Правда, даже у собственных банков брать взаймы приходилось дорого. Ставки по ОФЗ в последнее время выросли до 13–17 процентов.

Так что расходы на обслуживание долга составляют сейчас около 9 процентов всех бюджетных расходов. Это больше, чем расходы на образование и здравоохранение вместе взятые.

Фактически, российский Минфин построил классическую финансовую пирамиду. Когда вы берете новые долги, чтобы возвращать старые. Но пирамида работает, пока есть приток свежих денег. Причем поток денег должен постоянно расти.

Поэтому в 2023 году Россия разместила ОФЗ на 2,8 триллиона рублей. В 2024 году было уже 4,4 триллиона. В 2025 объем размещений составил 7,2 триллиона. При том, что первоначально планировалось 4,8 триллиона.

На этот год Минфин сразу запланировал взять в долг 6,5 триллионов. Но что-то пошло не так. В первом квартале план еще получилось немножко перевыполнить. Во втором квартале до плана не дотянули всего чуть-чуть. Ну а в третьем случился полный провал. Видимо, уже даже российские банки почувствовали, что происходит что-то неладное.

Так что единственный приличный источник финансирования бюджетного дефицита – средства Фонда национального благосостояния. Но ликвидных средств там осталось всего на 3,6 триллиона рублей. А дефицит в бюджете уже сейчас почти 6 триллионов. При этом больше трех триллионов надо вернуть по старым долгам.

Но выход есть. Правда, не всем он понравится. Раз уж все равно не получается брать новые долги, можно перестать платить по старым. Объявить о временной приостановке выплат «до стабилизации рыночной ситуации». То есть, сделать российским банкам такой маленький дефолт. Благо опыт имеется еще с 1998 года.

Тем более, что да августа осталось всего ничего. А август для дефолта – самое подходящее время.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com