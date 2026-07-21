Лайма Вайкуле — россиянам: Почему вы не хотите хорошо жить? 7 21.07.2026, 9:43

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Лайма Вайкуле

Известная латвийская певица задалась вопросом.

Латвийская певица Лайма Вайкуле, активно поддерживающая Украину, обратилась к россиянам.

«Я сейчас смотрю новости и везде: «Россия, мы переживём! Не будет хлеба, не будет бензина — мы переживём». Зачем вы вообще хотите это переживать? Почему вы не хотите хорошо жить», — удивляется певица.

В подкасте DW певица также обратилась к Путину

«Я вот сейчас узнала, что есть ученый японский, который сейчас обещает через пять лет изобрести способ, благодаря которому люди будут жить 120 лет. В то время, когда японцы думают о продлении жизни, Россия думает, как загубить этих украинцев, эту Европу, вообще всех на свете, — говорит Лайма. — Я к президенту России обращаюсь: отдыхайте, не надо сейчас воевать, надо уходить! Пять лет на даче спокойно — и будете жить до 120 лет!»

Очень важная часть жизни певицы сегодня - фестиваль, носящий ее имя. Он стал популярным событием в музыкальном мире постсоветского пространства.

В этом году фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдет в Юрмале с 24 по 26 июля. Среди его звездных участников — Семен Слепаков с новой программой, Монеточка, Андрей Макаревич, украинская певица Ольга Полякова и многие другие.

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