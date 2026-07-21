Архитекторы Чебурнета просчитались Кирилл Мартынов

21.07.2026, 8:54

Кирилл Мартынов

«Суверенный интернет» в России откладывается?

Пользователей «ВКонтакте» оповещают о возвращении платформы на доменное имя в зоне .ru, которое «точно такое же, но только удобнее и безопаснее». Эволюция самой популярной социальной сети, созданной в России, отражает ход отечественной истории: клон Фейсбука взлетел за счет более удобного интерфейса и широко доступного пиратского контента, был, в частности, главной соцсетью в Украине до 2017 года, затем обрел глобальные амбиции и переехал на домен .com, а теперь столкнулся с перспективой разделегирования американского домена из-за европейских санкций.

Новые европейские санкции против «национального мессенджера» Макс и VK Group в целом либо замедлят построение Чебурнета, либо сделают его цену гораздо более высокой — в первую очередь в смысле социальных последствий. Архитекторы Чебурнета несколько поспешили: им нужно было закончить самоизоляцию после провала блицкрига 2022 года, и они начали строить герметичную систему на западной инфраструктуре — в первую очередь на операционных системах для смартфонов.

Если бы архитекторы не были жадными и некомпетентными, они знали бы, что сначала нужно навязать гражданам смартфоны с «отечественной ОС» по образцу, например, Северной Кореи (Red Star OS: ядро на Linux, оболочка, официально разработанная героическими инженерами в Пхеньяне, делает скриншоты экрана пользователей и отправляет, куда нужно; никаких несуверенных сервисов, фото и другие файлы, созданные на устройствах пользователей, получают маркировку, позволяющую отслеживать источник информации).

Вместо этого они запретили все, кроме Макса, но вот беда: граждане не вполне могут пользоваться этой санкционкой. На закрытой экосистеме Apple установить его невозможно, а после чистки из Google Play пользователи Android должны знать, где искать приложение, чтобы оно работало — и не факт, что с полной функциональностью, потому что корректная работа мессенджера завязана на сервисы Google.

Правда, замминистра внутренних дел Зубов на днях заявил, что мигрантов хотят обязать покупать в России телефоны для «отслеживания их перемещения». Эта практика, обкатанная на самой бесправной части населения России, затем может стать нормой — постепенно нужно будет заменить парк телефонов с враждебными сервисами, имеющийся у граждан, на китайские модели с предустановленным суверенным ПО.

Но займет это довольно много времени. Так что ЕС отложил полный Чебурнет. И с прекрасным обоснованием, назвав Макс шпионским ПО, разработанным под надзором ФСБ для дальнейшего ограничения граждан в правах и силового устранения конкурентов в условиях тотальных блокировок.

Кирилл Мартынов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com